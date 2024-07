Ethiopie: L'ambassadeur surpris par le magnifique changement à Addis-Abeba

<strong>Addis Ababa — L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Al Busyra Basnur, s'est dit surpris par le magnifique développement en cours à Addis-Abeba depuis son arrivée dans la capitale il y a environ cinq ans.

Rappelons que le gouvernement éthiopien a déployé des efforts pour transformer l'apparence d'Addis-Abeba et établir une base solide pour la construction d'une ville moderne.

En particulier, le développement en cours des corridors à Addis-Abeba est l'un des indicateurs qui renforcent l'infrastructure, améliorent les services publics et créent une ville africaine plus efficace et plus agréable à vivre pour les résidents comme pour les visiteurs.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur a déclaré : "ce que j'ai vu au cours des cinq dernières années passées ici est incroyable".

L'ambassadeur Basnur a déclaré qu'il avait récemment été témoin d'un grand nombre de nouveaux projets tels que des parcs, de nouveaux bâtiments, des bibliothèques et le musée, entre autres, dans la ville.

"C'est très important", a-t-il souligné.

Selon lui, c'est l'une des modalités et l'un des secteurs qui invitent les étrangers à venir souvent à Addis-Abeba, en Éthiopie, non seulement en tant que touristes, mais aussi en tant que personnes cherchant à coopérer avec la capitale.

"Les routes sont maintenant élargies. J'ai été vraiment choqué par le développement d'Addis-Abeba, non seulement les routes, mais aussi l'éclairage. Cette ville a vraiment changé au cours des cinq dernières années par rapport à mon arrivée à Addis-Abeba".

L'Éthiopie possède un riche patrimoine culturel et une histoire qui remonte à des milliers d'années, a-t-il déclaré, ajoutant qu'aujourd'hui l'Éthiopie connaît une transformation économique significative, avec le développement des infrastructures, l'industrialisation et l'amélioration des services sociaux.

Au cours de son séjour de plus de cinq ans, l'ambassadeur s'est rendu dans différentes régions d'Éthiopie, non seulement dans les villes de la région, mais aussi dans de nombreux villages et zones reculées.

"J'ai dû voir les régions de mes propres yeux. J'ai noué des liens avec de nombreux amis dans la région. Je pense qu'au cours des deux dernières années, j'ai consacré plus d'activités et j'en ai organisé davantage, non seulement à l'ambassade, mais aussi dans les régions.

Il pense que l'Éthiopie est un grand pays qui a un énorme potentiel de développement économique, social, culturel, éducatif et scientifique.