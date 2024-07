Niger: Gouvernance- Le Premier ministre Lamine Zeine face à la presse

Le Premier Ministre du gouvernement de la Transition du Niger, M. Lamine Zeine Ali Mahaman a, au cours d'un point de presse qu'il a animé dans l’après-midi de du samedi 13 juillet 2024 à son cabinet, rappelé aux nigériens la vision du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), chef de l’Etat, le général de Brigade Abdourahamane Tiani. Rapporte l’ Anp.

Selon le confrère qui cite le chef du gouvernement de la transition, cette vision, qui s’exerce depuis le 26 juillet 2023, repose sur quatre axes stratégiques autour desquels s’articuleront les actions à mener au cours de cette transition pour la refondation de l’Etat, la redéfinition de notre acte social et politique et le bonheur de tous les Nigériens.

Il s’agit notamment, du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale ; de la promotion de la bonne gouvernance ; du développement des bases de production pour la souveraineté économique et enfin de l’accélération des réformes sociales.

C’est cette vision, note-t-on, détaillée dans un document intitulé « Pour le Niger », que le Premier ministre a mis à la disposition des vaillants peuples nigériens en attendant le bilan de l’an1 du chef de l’Etat.

S’agissant du premier, à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, le premier ministre d’indiquer que cet axe s’appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à la menace du terrorisme et aussi sur la cohésion sociale à travers le discours de rassembler les nigériens autour d’un idéal commun celui de l'appartenance à un même pays et le réveil du bâtisseur de nation qui dort en chacun des nigériens.

Pour l’axe 2, celui relatif à la promotion de la bonne gouvernance, le Premier ministre a annoncé que l’ensemble des autorités travaillent dans le respect de l’éthique qui est essentielle lorsqu’on gère les affaires publiques, « la bonne gouvernance voudrait que nous insistions sur l’emploi des ressources publiques, en bon père de famille et en rassurant la population sur laquelle les contributions en impôts s’opèrent.

Concernant l’axe 3, à savoir le développement des bases de production pour la souveraineté économique, M. Lamine Zeine de faire savoir que depuis le début le chef de l’Etat veille à ce que des travaux se fassent pour permettre à la population d’avoir des espaces de productions « ce qui a commencé à être fait par l’ONAHA par exemple et des discussions avec l’ensemble des partenaires pour rediriger les investissements dans les domaines de production », a-t-il souligné.

Quant au 4ème axe « les instructions sont données depuis des mois pour qu’on travaille à revoir d’abord le fonctionnement de notre administration, de mettre un accent particulier sur des questions de formation et aussi de travailler à regarder les programmes, y compris les programmes scolaires », a précisé le Premier ministre nigérien.

« La satisfaction des besoins fondamentaux des populations est le pivot de cette vision du général Tiani », a noté M. Lamine Zeine. Dans son intervention le Premier ministre a fait savoir qu’ils ont deux objectifs sur lesquels ils travaillent avec conviction, il s’agit notamment de la justice sociale et de la bonne gestion de l’argent public « Il est important qu’on améliore le comportement de la justice à l’égard des citoyens et nous y tenons et nous ferons tout pour que cela produise des résultats » a-t-il promis.

L’intervention du Premier Ministre a également fait cas de la reprise intégrale de la coopération économique et financière bilatérale et multilatérale « avec tous ces partenaires, nous revisitons les différents accords pour tenir compte de ce que nous devons faire pour que cela atteigne les populations », a-t-il laissé entendre.

Lamine Zeine Ali Mahaman a par ailleurs témoigné de la clarté de cette vision du chef de l’Etat que son gouvernement participe à mettre en œuvre depuis bientôt mois.

Il a enfin invité l’ensemble des compatriotes à s’imprégner du contenu de la vision du chef de l’Etat pour un Niger nouveau afin qu’ensemble nous léguions aux générations futures un pays prospère, en paix et entretenant avec ses voisins et le reste du monde des relations de fraternité et de solidarité.

Après le coup d'État de Juillet 2023, le Cnsp a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques.