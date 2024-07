Gabon: La recrudescence inquiétante des disparitions de jeunes - Un cri d'alarme pour la société

Depuis quelques mois, notre société fait face à une problématique de plus en plus préoccupante : la disparition récurrente de jeunes âgés de 7 à 23 ans. Ce phénomène, touchant les deux sexes, soulève des questions pressantes et nécessite une mobilisation collective.

La situation est particulièrement alarmante en cette période de vacances scolaires, où les déplacements et les activités en dehors du foyer se multiplient. Il est déterminant de souligner que les jeunes filles sont particulièrement vulnérables à ces disparitions.

Un phénomène en hausse

Les chiffres sont accablants. De nombreux avis de recherche sont publiés chaque semaine, concernant des jeunes issus de tous horizons sociaux. Les familles, désemparées, multiplient les appels à l'aide sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, espérant retrouver leurs proches. Les jeunes filles, en particulier, sont souvent la cible de ces disparitions inquiétantes, exposées à des dangers spécifiques tels que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle.

Les facteurs contributifs

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette recrudescence :

1. Conflits familiaux : La pression sociale et les conflits domestiques poussent certains jeunes à fuir leur foyer.

2. Réseaux criminels : Les jeunes filles sont particulièrement ciblées par des réseaux de traite des êtres humains et de trafic de drogue.

3. Influence des réseaux sociaux : Les jeunes sont parfois attirés par des individus mal intentionnés rencontrés en ligne, et les jeunes filles sont souvent manipulées par des prédateurs se faisant passer pour des amis ou des amoureux.

4. Problèmes de santé mentale : La détresse psychologique non traitée peut également être un facteur déclencheur.

Témoignages poignants

Les histoires en lien avec ces disparitions sont déchirantes. Marie, 16 ans, a disparu après avoir quitté la maison suite à une dispute avec ses parents. Sa mère témoigne : "Marie est une jeune fille brillante, mais elle a beaucoup souffert de la pression scolaire et des conflits à la maison. Nous voulons juste qu'elle revienne saine et sauve."

Un autre cas tragique est celui de Sophie, 19 ans, qui a quitté la maison pour assister à l'anniversaire d'une amie. Sa mère raconte : "Sophie était si excitée à l'idée de retrouver ses copines pour cette fête. Nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle après cette soirée. Quelques jours plus tard, elle a été retrouvée sans vie dans une bourgade, victime d'une agression."

Il y a aussi l'histoire de Pierre, 17 ans, qui est parti de la maison pour un match de football avec ses amis. Tous ses coéquipiers sont rentrés sauf lui. Son père se souvient : "Pierre était passionné de football. Nous sommes inquiets depuis qu'il n'est pas rentré, et cela fait des jours que nous n'avons aucune nouvelle."

La réponse des autorités

Les autorités sont également en alerte. La police multiplie les opérations pour retrouver ces jeunes et démanteler les réseaux criminels impliqués. Toutefois, les ressources restent limitées face à l'ampleur du phénomène. Une coopération renforcée entre les forces de l'ordre, les services sociaux et les organisations non gouvernementales est essentielle.

Appel à la mobilisation et comportements modèles

Pour les parents :

1. Communiquer ouvertement : Maintenir un dialogue constant et ouvert avec leurs enfants. S'assurer qu'ils se sentent à l'aise de partager leurs préoccupations et leurs projets.

2. Surveiller discrètement : Être attentifs aux signes de détresse ou de comportement inhabituel sans pour autant envahir leur vie privée.

3. Éduquer sur les dangers : Informer les enfants des risques potentiels, surtout concernant les interactions en ligne et les étrangers.

4. Soutien émotionnel : Être présents pour offrir un soutien émotionnel constant, surtout durant les périodes de stress ou de conflit.

5. Encourager la prudence : Enseigner aux enfants à être prudents lors de leurs déplacements et à toujours informer un parent ou tuteur de leurs allées et venues.

Pour les jeunes :

1. Informer leurs proches : Toujours informer leurs parents ou tuteurs de leurs déplacements et des rendez-vous qu'ils pourraient avoir à l'extérieur de la concession familiale.

2. Prendre des précautions : Lors de rencontres avec de nouvelles personnes, il est plus que nécessaire de prendre des précautions, telles que rencontrer dans des lieux publics et informer un proche de l'identité de la personne rencontrée et du lieu de rendez-vous.

3. Se méfier des inconnus en ligne : Être particulièrement vigilants face aux inconnus rencontrés en ligne et éviter de partager des informations personnelles ou de se rendre seuls à des rendez-vous avec des personnes non vérifiées.

4. Utiliser des applications de sécurité : Profiter des technologies disponibles, comme les applications de suivi GPS, pour que leurs proches puissent connaître leur localisation en temps réel.

5. Adopter une attitude responsable : Se comporter de manière responsable et éviter les situations potentiellement dangereuses, même si cela semble restrictif ou contraignant.

Conclusion

La recrudescence des disparitions de jeunes, notamment des jeunes filles, constitue une véritable tragédie qui interpelle notre société tout entière. Il est important que chaque acteur, des autorités publiques aux citoyens, en passant par les parents et les éducateurs, prenne la mesure de cette crise et agisse en conséquence. Une action collective, alliant vigilance, prévention et soutien, est essentielle pour mettre fin à ce fléau.

En cette période de vacances scolaires, la vigilance doit être redoublée et la communication entre parents et enfants renforcée pour prévenir de telles tragédies. La sécurité de nos jeunes doit devenir une priorité absolue, exigeant une mobilisation de tous les instants. Seule une action concertée et résolue permettra de protéger nos enfants et d'assurer leur bien-être dans un environnement sécurisé et serein.

Cet article se veut un appel à la conscience collective, visant à sensibiliser le public et les autorités à l'ampleur de ce problème et à encourager des actions concrètes pour la protection de notre jeunesse. Chacun a un rôle à jouer pour éviter de nouvelles tragédies et garantir un avenir serein à nos enfants.

Eugène-Boris ELIBIYO, Planificateur des systèmes éducatifs ;

Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership (RASL) ;

Représentant pour le Gabon de l'ONG Internationale Francophonie sans frontières (FSF).