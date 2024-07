Congo-Kinshasa: Comment le pays peut-elle développer les entités décentralisées ?

En RDC, près de 16 ans après la mise en oeuvre de la décentralisation, les provinces peinent toujours à se développer. Alors que la décentralisation avait pour objectif d'assurer le développement socioéconomique à la base. Pour certains observateurs, la mauvaise gestion et le manque des hommes et des femmes politiques capables de diriger ces provinces avec intégrité et le souci de rassembler toutes les couches sociales

D'autres estiment la décentralisation n'a pas apporté le développement du fait que le gouvernement central n'arrive toujours à faire la rétrocession de 40 % destinée aux provinces et aussi ces provinces fonctionnement sous les injonctions du gouvernement central.

Faudra-t-il le rappeler, la décentralisation se référant à la loi de son instauration prônait la mise en oeuvre d'une gouvernance à 3 niveaux à savoir le gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées que sont les villes, les communes, les secteurs et les chefferies.

Thématique PA de ce lundi 15 juillet 2024

En RDC, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a mis en place le système LMD (entendez Licence, master et doctorat) au cours de l'année académique 2022-2023. Avec cette réforme, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ne délivrera plus les diplômes de graduat et de licence comme c'était le cas par le passé.

Dans un contexte de la mondialisation, le système LMD, vise l'amélioration des systèmes éducatifs, les échanges internationaux des chercheurs, la mobilité des chercheurs et des étudiants. Ce système offre aux étudiants l'opportunité de poursuivre leurs études à l'étranger tout en préservant la valeur de leurs diplômes

Cependant, de nombreux observateurs estiment qu'en RDC, le système LMD a été mis en place dans la précipitation sans préparation aucune. Il y a une faible sensibilisation des étudiants sur ce système et aussi une formation superficielle des cadres.

En outre, l'ancien système est toujours d'application dans plusieurs institutions d'enseignement universitaire à travers le pays. Quelle évaluation faites-vous du système LMD en RDC ?