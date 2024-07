Ile Maurice: Pronostics pour le match Angleterre vs Espagne - Des Mauriciens vont droit au but

La finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre se jouera ce soir, à 23 heures. Et l'excitation est à son comble parmi les passionnés de foot à Maurice. Que ce soit à la maison ou dans des lieux publics, les fans sont impatients de vivre ce moment tant attendu. Nombreux sont ceux qui préfèrent sortir pour profiter de l'ambiance électrique des pubs et restaurants.

Des établissements ont fait le plein de réservations, certains offrant des animations spéciales pour l'occasion. Écrans géants, chants de supporters et ambiance festive promettent de rendre cette soirée mémorable. Les attentes sont élevées pour cette finale qui promet d'être intense. Qui repartira avec la coupe ? Quelques pronostics.

Shreena Limbajee de Montagne-Blanche

«J'ai soutenu l'équipe d'Angleterre depuis le début du tournoi et je pense que c'est elle qui va remporter le match avec un score de 2-1. Bellingham sera proclamé meilleur joueur du match et Lamine Yamal marquera le premier but du match. Bellingham ou Lamine Yamal sera élu meilleur joueur du tournoi. Pour la finale, je serai à la maison avec la famille et je vais préparer un bon dîner pour cette soirée.»

Sakshi Ramdhanee de Montagne-Blanche

«La finale ne sera pas facile car les deux équipes sont très fortes et les joueurs feront de leur mieux pour gagner, notamment le jeune et talentueux Lamine Yamal. Même si c'est un match difficile, j'espère que l'Espagne va gagner. J'ai soutenu l'équipe du Portugal depuis le début du tournoi car c'est le dernier Euro de mon idole, Cristiano Ronaldo. Je serai à la maison et je regarderai le match avec ma famille.»

Yashna Sonoo de Dagotière

«Ce sera dur de décider parce que mon coeur penche pour les Anglais, mais l'Espagne est une équipe beaucoup plus collective et créative. Ils sont aussi plus performants quand il s'agit de marquer des buts. Mais je suis sûre que l'Angleterre sortira vainqueur, and it's going to come home! Jude Bellingham sera élu meilleur joueur du tournoi. Pour la finale, je serai avec la famille à la maison car le match se joue tard dans la soirée et je dois me lever tôt pour aller travailler le lendemain.»

Nikhilesh Mogun d'Eau-Coulée

«L'Angleterre sera pragmatique, laissera le ballon à l'Espagne, pour ensuite enclencher la contreattaque. Même si l'Espagne est dangereuse, je pense que l'Angleterre possède des joueurs de grande qualité qui peuvent changer la donne d'un coup. Je parie sur une victoire de l'Angleterre. J'ai toujours soutenu cette équipe depuis mon enfance. D'un autre côté, j'ai toujours eu de l'affection pour le Portugal à cause d'un certain Cristiano Ronaldo et étant aussi un fan de United, j'adore le fait que Bruno Fernandes joue pour l'équipe. Le meilleur joueur du tournoi sera soit Lamine Yamal, la jeune sensation de 17 ans, soit Jude Bellingham ; s'il remporte l'Euro, il pourrait clairement être le favori pour remporter le Ballon d'Or. Je vais regarder le match de football dans un pub avec mes amis et j'ai déjà pris un congé le lundi suivant pour 'récupérer' en cas de victoire de l'Angleterre !»

Hans Lubah de Sébastopol

«L'Espagne va remporter l'Euro 2024. Le type de football qu'ils pratiquent est bien offensif et l'entraîneur a plus d'un tour dans son sac, contrairement à Southgate. Rodri sera proclamé meilleur joueur de ce match car c'est un monstre, et Lamine Yamal sera le meilleur joueur du tournoi ; il possède un talent exceptionnel. Il a souvent été le héros pour l'Espagne. Pour la finale, on sera à la maison avec des amis et voisins avec nos gajaks et nos bières.»

Charlene Koylash-Jeanneton de Pointe-aux-Sables

«L'Espagne, qui a fait un sans-faute depuis le début avec des jeunes joueurs très performants, a mérité sa place en finale et mérite de remporter l'Euro. J'ai soutenu le Portugal, pas seulement pour Cristiano Ronaldo, mais pour la performance générale de cette équipe depuis que je me suis intéressée au foot. Un clin d'oeil à Bruno Fernandes. Lamine Yamal, jeune joueur rapide et très mûr dans son jeu pour son âge, a créé beaucoup d'occasions. Il mérite d'être élu meilleur joueur et a un grand avenir devant lui. Pour la finale, on sera à la maison en famille, certains soutenant l'Espagne et d'autres l'Angleterre, ça promet d'être super amusant.»

Dhruv Jhoomuck de Melrose

«L'Angleterre va remporter cette finale. En 2004 avec la Grèce et en 2006 avec le Portugal, on a vu que la chance est aussi importante dans le football. Depuis les huitièmes de finale, l'Angleterre a eu de la chance. Les changements effectués par Southgate portent leurs fruits, comme l'entrée d'Ollie Watkins pour la demi-finale. Lamine Yamal sera élu meilleur joueur du tournoi car, à l'âge de 17 ans, il a déjà démontré ses compétences. Le plan pour la finale est de faire un barbecue à la maison avec des amis ou peut-être sortir pour aller voir le match ailleurs avec la famille et des amis.»

Teshïnee Ramkhelawon de Montagne-Blanche

«L'Espagne et l'Angleterre sont deux équipes extrêmement talentueuses avec des styles de jeu différents. L'Espagne s'appuie souvent sur la possession et le jeu d'équipe, tandis que l'Angleterre adopte une approche plus physique et directe. Malgré les choix et la planification discutables de Southgate, l'Angleterre a une dernière chance de bien faire les choses et de ramener la coupe à la maison. Étant entourée de mes frères et oncles qui adorent le football depuis que je suis enfant, j'ai commencé à soutenir l'Angleterre dès le début et nous savons tous qu'on ne change pas d'équipe de foot. Nous sommes des fans inconditionnels.

La star montante Lamine Yamal pourrait, lui, remporter le titre de meilleur joueur du tournoi. Il a grandement contribué au succès de son équipe sans oublier son but spectaculaire lors des demi-finales. Pour des finales comme celles-ci, on les apprécie mieux tranquillement chez soi avec ses proches, quelques boissons et de délicieux en-cas. Rien ne vaut le confort de la maison et nos places respectives dans le salon...»

Shannen Punthen de Roches-Brunes

«L'Espagne est clairement favorite parce qu'elle sait maîtriser le match, mais l'Angleterre pourrait créer la surprise si elle est disciplinée. J'ai soutenu les Bleus car j'ai toujours été fan des joueurs français mais bon... Pour la finale, je pense qu'un des deux gardiens pourrait être élu meilleur joueur du match, et je dirais Unai Simon. Lamine Yamal ou Bukayo Saka sont des prétendants au titre de meilleur jeune du tournoi, mais Saliba a été l'un des plus performants à mon avis. Pour suivre le match je pense qu'on ira dans un pub avec mes amis, là où il y aura le plus d'ambiance pour la finale.»

Mayoor Sobron d'Écroignard

«L'Angleterre semble être bien placée pour remporter l'Euro. Les raisons ? Elle dispose d'une solide défense et aspire à surpasser sa performance lors de la dernière finale de l'Euro il y a quatre ans, où elle a perdu aux tirs au but face à l'Italie. De plus, malgré un jeu parfois moins convaincant, les joueurs parviennent à obtenir des résultats, ayant renversé la situation lors des trois derniers matches pour remporter la victoire.

Personnellement, j'ai soutenu à la fois le Portugal, pour leur jeu attractif et la présence de CR7, et l'Angleterre, en raison de la Premier League que nous suivons assidûment. J'aurais cependant espéré voir des joueurs comme Cole Palmer, Eze et Ivan Toney être préférés à Saka et Kane. Pour la finale, nous nous rendrons chez mon oncle en compagnie de mon frère Nadish, ainsi que de mes oncles Aswin et Avi, accompagnés de quelques amis comme Ritesh et Adarsh. Tous sont fervents supporters de l'Angleterre également.»