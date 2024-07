Algérie: Le Consulat général du pays à Londres célèbre le 62e anniversaire de l'indépendance nationale

Londres — Le Consulat général d'Algérie à Londres a organisé, en présence de membres de la communauté algérienne établie dans la capitale britannique, une cérémonie à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance.

Présidée par le consul général d'Algérie à Londres, M. Abdelmadjid Amini, la cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Londres, M. Yazid Nourredine, du représentant de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Fares Rahmani, des fonctionnaires du Consulat général et de l'Ambassade et de plus de 400 Algériens établis dans différentes régions relevant de la compétence consulaire.

Le consul général a également évoqué le parcours de l'Algérie depuis l'indépendance, marqué par de nombreuses réalisations dans tous les domaines, rappelant les acquis enregistrés par le pays ces dernières années dans les domaines politique, diplomatique, économique et socioculturel, grâce, a-t-il dit, aux décisions judicieuses et aux choix pertinents du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'est engagé à poursuivre la réalisation du projet de l'Algérie nouvelle, au service des intérêts du pays et du peuple algérien.

Et de rappeler, à cet égard, que "le président de la République place notre diaspora au centre de ses préoccupations, eu égard à la place qu'elle occupe dans le processus de renouveau national".

Lors de cette rencontre, une retraitée du Consulat général et des associations ayant soutenu les membres de la communauté ont été distingués.

L'événement a également été marqué par l'organisation d'une exposition de produits algériens, de tenues et de gâteaux traditionnels, d'un tournoi de football et d'activités au profit des jeunes et des enfants, au terme desquels des trophées et des médailles ont été remis aux gagnants.