Algérie: Ain Témouchent - Riche programme au profit des enfants de la communauté nationale à l'étranger

Ain Temouchent — Les enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, qui passent leurs vacances au camp d'été de la commune côtière Béni Saf (Ain Témouchent), bénéficient d'un programme récréatif riche et varié portant comportant notamment des sorties exploratrices à des sites historiques, archéologiques, touristiques de la wilaya, a-t-on appris auprès des responsables de cette opération.

Dans ce cadre, le secteur de la jeunesse et des sports (DJS) a élaboré, en coordination avec des directions de la culture et des arts, des moudjahidine et des ayant-droits et du tourisme et de l'artisanat, un programme de sorties à des établissements de la mémoire, à l'instar du musée public "chahid Berraho Kada" d'Ain Temouchent et du musée du moudjahid de Béni Saf et à des sites historiques dont la place historique du "9 septembre 1960" commémorant le déclenchement de la flamme des manifestations du 11 décembre 1960 revendiquant l'indépendance de l'Algérie.

Les hôtes de la wilaya profitent également de virées touristiques et de plaisance sur la plage, de soirées artistiques et culturelles inspirées du patrimoine, a indiqué la DJS.

Les enfants bénéficiaires de ce camp à l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont exprimé leur joie de se trouver au pays. L'enfant Ilies, venu de Paris (France), a salué l'initiative qui permet de visiter l'Algérie et de renforcer le contact et les liens avec la patrie dont il est fier d'y appartenir.

Meriem Merabet qui encadrait cette visite, a aussi valorisé "l'initiative qui offre, aux membres de la communauté algérienne résidante à l'étranger, de renforcer l'attachement avec la patrie, de faire découvrir les coutumes et traditions locales et faire connaitre l'histoire des ancêtres qui font leur fierté".

Le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM) d'Ain Témouchent, Mokhtar Bencherrat a loué, lors d'une visite au profit de ces enfants, samedi, au musée du moudjahid "chahid Berraho Kada", "l'initiative du président de la République qui porte plus d'une signification pour renforcer les liens des enfants de notre communauté avec leur pays".