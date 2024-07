Algérie: Leadership féminin - Les efforts du pays dans le règlement pacifique des crises mis en avant

Alger — La membre du Conseil de la nation, Mme Nouara Saadia Djaafar, a mis en avant, lors des travaux du Forum universel du leadership féminin à Strasbourg (France), les efforts de l'Algérie dans le renforcement des règlements pacifiques des crises et la promotion de la place des femmes et des jeunes dans les opérations de paix, a indiqué dimanche un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Lors du Forum, dont les travaux ont pris fin vendredi, Mme Djaafar a affirmé que "l'Algérie place le renforcement des règlements pacifiques des crises, la promotion de la place des femmes et des jeunes dans les opérations de paix et la lutte internationale contre le terrorisme au cœur des priorités de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité", a précisé le communiqué.

Dans une allocution prononcée lors des travaux d'un atelier sur "le leadership féminin dans le renforcement de la paix et le règlement des crises", Mme Djaafar a souligné que "le rôle des femmes dans le renforcement de la paix s'accentue grâce au recrutement et à la présence accrue des femmes dans les corps de sécurité nationaux".

L'intervenante a rappelé, à cet égard, les efforts de l'Algérie en vue de "renforcer le rôle des femmes dans la réalisation de la paix et de la sécurité et dans tous les domaines aux niveaux national, continental et international, conformément aux dispositions de la résolution 1325 et à travers le plan exécutif mis en place par le Gouvernement".

Elle a en outre soutenu que "la participation des femmes au règlement des conflits et à la promotion de la paix est importante, mais ne saurait être réalisée sans l'adoption d'une approche multidimensionnelle incluant le développement, le transfert de technologie, le respect des droits de l'Homme et la bonne gouvernance".

Evoquant la lutte contre la violence faite aux femmes, la sénatrice a rappelé d'emblée que "l'Algérie considère l'égalité entre les femmes et les hommes comme un des droits fondamentaux des droits de l'Homme", soulignant que, dans le cadre de cette approche, "l'Algérie a adopté une stratégie visant, en premier lieu, à lutter contre la violence faite aux femmes et à améliorer le climat d'intégration et d'autonomisation des femmes dans les domaines politique et socioéconomique".

Pour rappel, les participantes à cet événement placé sous le thème "Emergence politique et impact économique: les axes de tous les possibles du leadership féminin dans un monde en mutation" ont débattu des opportunités et des innovations que les femmes leaders peuvent apporter dans un monde en mutation et échangé les expériences réussies en matière de lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes.