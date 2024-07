Congo-Kinshasa: Le port de Kisangani au ralenti faute d'entretien des voies navigables et des routes

En RDC, dans la province de la Tshopo, le niveau du fleuve Congo est au plus bas et la navigabilité est devenue difficile voire impossible pour les gros bateaux qui font désormais rarement le trajet de 1720 km entre Kinshasa et Kisangani. Le dragage du fleuve, c'est à dire l'extraction des matériaux encombrants des voies navigables, n'est plus fait comme avant par la régie des voies fluviales sous équipée pour le faire. Une situation qui ralentit l'activité du port de Kisangani. Un port qui a joué pendant longtemps un rôle important dans les échanges commerciaux entre l'est et l'ouest de la RDC.

Devant le bureau de la régie des voies fluviales du port de Kisangani, Bienvenu Tshikos, chef de zone de l'Office national de transport de Kisangani nous explique les indications du niveau du fleuve Congo inscrites sur un tableau noir. Le niveau du fleuve atteint 3 mètres 43, c'est en dessous du niveau normal estimé à 5 mètres en cette période de l'année.

Le dragage du fleuve pose également problème en pleine saison sèche, explique Ntambwe Emmanuel, capitaine au port de Kisangani. Autrefois, « la régie des voies fluviales qui s'occupe de l'entretien des voies navigables avait des sections partout. Mais pour le moment, il n'y a qu'un seul bateau qui quitte Kinshasa pour Kisangani ; le balisage n'est plus comme dans le temps », nous explique-t-il.

Le mauvais état des routes commerciales venant de l'Est de la RDC réduit aussi l'activité du port de Kisangani selon Ntambwe Emmanuel. « Kisangani dépend des routes de l'Est, quand les routes sont en bon état, les produits viennent en grande quantité. Le port n'est pas entretenu comme dans le temps, même les grues qui fonctionnaient sont maintenant à l'abandon, c'est puisque les échanges commerciaux ont fortement baissé. »

%

Aux problèmes logistiques du port de Kisangani s'ajoutent la concurrence de petits ports privés érigés le long du fleuve alerte Bienvenu Tshikos. « Que le gouvernement nous aide à moderniser ce port pour faire face à la concurrence qui est déjà là, ici au moins on a des services qui captent les recettes au profit de la province. »

Construit dans les années 1920, le port de Kisangani ne sait plus jouer convenablement son rôle de jonction entre l'est et l'ouest de la RDC. L'activité du port a baissé de 30 % à 40 % de 2022 à 2023.