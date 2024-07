Ethiopie: La couverture en eau potable du pays a atteint près de 70% - Ministère de l'eau.

Addis Abeba — : - Le ministère de l'eau et de l'Énergie a annoncé des progrès significatifs dans l'élargissement de l'accès à l'eau potable à l'échelle nationale. Le taux de couverture du pays a atteint 69,52%.

La remarque a été faite lors d'un débat sur la mise en oeuvre des résultats du ministère pour l'année fiscale qui vient de se terminer et le plan pour l'année budgétaire en cours.

Le ministre et les intervenants, y compris les conseillers, ont passé en revue les réalisations et défini les objectifs futurs.

A l'occasion, le ministre d'État de la gestion des ressources en eau, Abraha Adugna, a souligné les évolutions positives en matière d'accès à l'eau et d'assainissement.

Il a attribué les progrès aux nombreuses initiatives entreprises au cours du dernier exercice budgétaire 2023/2024, notamment en matière de gestion de l'eau, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que de développement énergétique.

"Cette année, plus de 4 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable, portant le nombre total de bénéficiaires à 74,6 millions", a déclaré Abraha, ajoutant que "cela se traduit par un taux national de couverture en eau potable de 69,52%".

Le ministre d'État a expliqué le succès du ministère dans la sauvegarde des ressources en eau, l'élargissement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans les zones rurales et urbaines.

Il a souligné la mise en oeuvre à grande échelle du projet « Dam at My Door », conçu pour collecter l'eau de pluie et soutenir les régions frappées par la sécheresse.

La discussion a également porté sur les améliorations dans la gestion de projet. Il a expliqué que les efforts auparavant fragmentés en matière de forage de puits d'eau et de construction de pipelines sont désormais coordonnés pour une prestation de services plus rapide.

L'ingénieur Kebede Genole, chef du Bureau de l'eau, des minéraux et de l'énergie de l'état de Sidama, a partagé les réalisations régionales.

Il a signalé une augmentation de la couverture en eau de la région à 60 % et a en outre souligné la collaboration en cours avec l'Université d'Hawassa pour identifier et mettre en oeuvre des stratégies plus larges de conservation de l'eau.

Tajuddin Mohammed, directeur de la planification et du suivi du Bureau de l'eau et de l'énergie d'Oromia, a fourni en son nom des détails sur les projets hydrauliques de la région.

Il a indiqué que plus de 9 600 projets hydrauliques, construits grâce à un effort de collaboration entre le gouvernement et le public, ont bénéficié à plus de 2 millions de personnes au cours de l'exercice financier terminé.