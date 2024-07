Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Juillet 2024

Sénégal : Gouvernance- Le président Bassirou Diomaye Faye défend les actions prises durant ses 100 premiers jours

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est revenu sur ses 100 premiers jours au pouvoir durant plus de deux heures d’entretien avec six journalistes de grands médias nationaux. Bassirou Diomaye Faye prévient : il ne s’agit pas d’un exercice de bilan, 100 jours sur 1800 d'un mandat, c’est trop court. Il s’agit d’un état des lieux. Et le Sénégal qu’il a trouvé était en difficulté, avec des indicateurs économiques au rouge. En cause, la crise de Covid-19, la guerre en Ukraine et au Proche-Orient. Il a expliqué les efforts qui ont été faits pour soulager rapidement les populations, avec une baisse du prix de certaines denrées de première nécessité. (Source : Rfi)

Niger : Gouvernance- Le Premier ministre Lamine Zeine face à la presse

Le Premier Ministre du gouvernement de la Transition du Niger, M. Lamine Zeine Ali Mahaman a, au cours d'un point de presse qu'il a animé dans l’après-midi du samedi 13 juillet 2024 à son cabinet, rappelé aux nigériens la vision du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), chef de l’Etat, le général de Brigade Abdourahamane Tiani. Rapporte l’ Anp. Selon le confrère qui cite le chef du gouvernement de la transition, cette vision, qui s’exerce depuis le 26 juillet 2023, repose sur quatre axes stratégiques autour desquels s’articuleront les actions à mener au cours de cette transition pour la refondation de l’Etat, la redéfinition de notre acte social et politique et le bonheur de tous les nigériens.( Source : Anp)

%

Mali : Exploitation minière- Le gouvernement annonce des réformes minières

Le Gouvernement du Mali a adopté des réformes significatives pour revitaliser le secteur minier, important pour l’économie nationale. Lors du Conseil des ministres du mercredi 10 juillet dernier, plusieurs décrets ont été promulgués pour renforcer le cadre législatif du secteur minier, conformément à la vision du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Les nouvelles mesures incluent des décrets fixant les modalités d’application des lois relatives au Code minier et au contenu local ainsi que l’approbation de conventions d’établissement-type pour les phases de recherche et d’exploitation minières. Ces initiatives visent à diversifier l’exploitation des ressources minérales et à promouvoir la valorisation des substances stratégiques comme le lithium.(Source : Apa)

Rca : Désarmement volontaire - Le général des rebelles Jabra et son groupe se livrent aux Faca

La République centrafricaine poursuit un processus actif de désarmement volontaire des rebelles dans le cadre du programme de désarmement démobilisation et réinsertion (Ddr) lancé par le président Faustin Archange Touadéra en 2018. Ce processus a été stimulé début juin par l’ultimatum lancé par les Faca aux groupes armés pour qu’ils abandonnent leurs armes en faveur de la vie civile.La réponse à ces appels a été rapide: des dizaines de combattants, y compris des généraux de haut rang, ont commencé à se rendre: des généraux Ousman Abakar, Boudou Chaca Romaric de Lissara et Ahamat Ousman désarmé à Mboki. Le 22 juin également, à Kuango, dans la préfecture Ouaka, le commandant Anti-balaka, le général Ndoli Sipriya a désarmé son groupe de 115 combattants et a demandé à s’entraîner avec des instructeurs russes et des FACA pour détruire d’autres groupes rebelles. (source : abangui.com)

Guinée : Diplomatie- Marc Fonbaustier, ambassadeur de France en Guinée : « j’ai pris des risques qui m’ont valu parfois des critiques blessantes… »

Alors qu’il s’exprimait samedi 13 juillet 2024, lors d’un dîner qu’il a offert à un gotha d’invités selecte, à l’occasion de la fête nationale de son pays, l’ambassadeur de France en Guinée, Marc FONBAUSTIER, a fait quelques confidences. Le diplomate français dit avoir essuyé dans ses fonctions d’ambassadeur en Guinée, des critiques personnelles et parfois blessantes pour lui et ses proches. Le successeur de Jean-Marc GROSGURIN, dit toutefois qu’il ne garde aucun regret, ni remord ou rancune, car il croit au pardon. Après quatre ans en Guinée, le diplomate qui va bientôt quitter Conakry dit qu’il s’en va avec la conviction d’avoir fait le mieux qu’il pouvait. Il formule aussi le vœu que la transition en cours se termine bien. « Je pars avec l’espoir que ce que nous avons fait aura été positif et avec le souhait que cette transition se termine bien », a-t-il lancé. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Coupe du Faso 2024- 15e titre pour l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO)

L’Etoile Filante de Ouagadougou a remporté la Coupe du Faso 2024 ce dimanche 14 juillet 2024 au Stade Dr. Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. L’EFO s’est imposée lors de la séance des tirs au but face au Rahimo FC. Après un score nul (0-0) durant les 90 minutes, la reine des stades s’est imposée lors de la séance des tirs au but.Le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a assisté à cette finale. Il a donné le coup d’envoi. Le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a personnellement remis les différentes médailles des vainqueurs et des vaincus. Il a aussi remis le trophée à l’Etoile Filante de Ouagadougou, vainqueur de cette édition en battant le Rahimo FC lors de la séance des tirs au but (0-0 ; 5-4 tab). (Source : Burkina24)

Côte d’Ivoire : Graduation - 87 jeunes filles reçoivent leurs parchemins en entrepreneuriat numérique

Au total, 87 jeunes filles venues des villes de Sinématiali, Korhogo et d’Abidjan, ont reçu vendredi 12 juillet 2024, à Abidjan-Cocody, leurs parchemins, après des mois de formation en entrepreneuriat numérique, dans le cadre de Girls STEM (Sciences-technology-engineering-mathematics) Academy et de Young Women Digital Program, au cours d’une cérémonie de graduation de l’ONG Dynamiques et excellentes d’Afrique (DynExcAfrica).Pendant trois à six mois, ces jeunes filles ont été formées à l’informatique, au développement d’applications et à la robotique au sein de l’Académie Girls STEM. Parallèlement, dans le cadre du Young Women Digital Program, elles ont acquis des compétences en utilisation professionnelle des outils informatiques, gestion de projets et marketing digital. Le ministre et directeur de cabinet du président de la République ainsi que le président du conseil régional du Poro, Fidèle Sarassoro a salué cette initiative qui contribue à réduire la fracture numérique et les inégalités entre hommes et femmes dans le pays. (Source : Aip)