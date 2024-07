Congo-Kinshasa: Bunia - Réaction des FARDC après la tuerie de 26 personnes à Mungwalo

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont réagi fermement à la suite de la tuerie de 26 personnes dans la région de Mungwalo, en Ituri. Ce dimanche à Bunia, l'armée a indiqué que tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement doivent immédiatement cesser les exactions contre la population, sous peine d'être considérés comme des ennemis de la paix.

Cette déclaration survient au lendemain de la mort de 26 personnes, dont 13 miliciens Zaïre, sept CODECO, et six militaires FARDC, à Pluto, une localité située à 90 kilomètres au nord-ouest de Bunia, dans le territoire de Djugu. Ces violences armées opposent depuis plus d'un mois les groupes armée CODECO et Zaïre pour le contrôle de plusieurs sites miniers dans la région de Mungwalo.

Le Porte-parole des FARDC en Ituri a souligné la détermination des forces loyalistes à imposer la paix partout où l'ordre public sera perturbé.

Le Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée, a déclaré : « Tous les groupes armés qui essayeront de s'attaquer à nos populations ou à l'une de nos positions, la riposte de nos forces armées sera impitoyable. Et cela continuera jusqu'à ce que nous retrouvions l'ordre public et la quiétude de nos populations dans les coins et recoins du territoire de Djugu. La réaction sera immédiate et ferme. Nos forces armées sont résolument prêtes à mettre fin à toute tentative de déstabiliser la province. Au nom du Gouverneur militaire, nous encourageons nos forces armées à poursuivre l'ennemi et à le mettre hors d'état de nuire. Nous appelons la population à faire confiance à l'armée afin de mettre fin aux aventures de tous les groupes armés qui comptent s'attaquer à la paisible population s'ils ne respectent pas leurs actes d'engagement».