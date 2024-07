Congo-Kinshasa: Lubumbashi - 172 cas de paralysie flasque aiguë d'enfants enregistrés depuis le début de l'année

La province du Haut-Katanga a signalé 172 cas de paralysie flasque aiguë depuis le début de l'année 2024. Tous les échantillons envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) se sont révélés négatifs à la poliomyélite. Le responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) dans le Haut-Katanga exhorte les parents à emmener rapidement les enfants présentant des signes de paralysie des membres supérieurs ou inférieurs dans les structures médicales appropriées.

Actuellement, les 27 zones de santé de la province ont signalé au moins un cas de paralysie flasque aiguë. Le premier cas a été enregistré en janvier 2024 dans la zone de santé de Rwashi à Lubumbashi, qui compte désormais 46 cas. Les zones de santé de Mufunga et de Kenya ont chacune signalé 11 cas. La majorité des victimes sont des enfants âgés de 0 à 5 ans, bien que quelques cas concernent des enfants de plus de dix ans. Aucun décès n'a été signalé à ce jour, selon le médecin-chef du PEV dans le Haut-Katanga, le Dr Blaise Kalenga. Il a confirmé que tous les échantillons envoyés à l'INRB étaient négatifs à la poliomyélite.

Le Dr Kalenga insiste sur l'importance pour les parents d'emmener immédiatement leurs enfants dans les structures médicales s'ils constatent que ceux-ci ne peuvent plus marcher ou ramper. Il souligne également la nécessité de respecter le cycle complet de vaccination. Le médecin-chef de la zone de santé de Rwashi s'est félicité du travail des cellules d'animation communautaire et des relais communautaires pour retrouver et signaler tous les cas.

La poliomyélite est l'une des principales causes de paralysie flasque aiguë, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette condition se caractérise par l'apparition soudaine d'une faiblesse ou d'une paralysie accompagnée d'une réduction du tonus musculaire chez les enfants. L'OMS souligne également que de nombreuses autres causes, tant infectieuses que non infectieuses, peuvent conduire à une paralysie flasque aiguë.