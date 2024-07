Congo-Kinshasa: Lutte contre la poliomyélite - Le PEV élargit la cible de vaccination dans trois provinces

Le Programme élargi de vaccination (PEV) a annoncé l'extension de la cible de vaccination contre la polio aux enfants âgés jusqu'à 15 ans dans les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika. Cette décision a été communiquée par la coordonnatrice du Comité des opérations des urgences de la lutte contre la poliomyélite (COUP), Dr Elisabeth Mukamba, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 10 juillet à Kinshasa.

Selon Dr Mukamba, la récente campagne de vaccination menée en juin dernier a révélé une résurgence des cas de polio de types 1 et 2 chez les enfants de plus de 5 ans dans ces trois provinces. En conséquence, le PEV a décidé d'inclure les enfants jusqu'à 15 ans dans la prochaine campagne de vaccination contre la polio, prévue pour début août.

Dr Elisabeth Mukamba explique : « On a noté qu'au-delà des enfants de moins de 5 ans, il y a des enfants de plus de 5 ans qui ont développé la paralysie. Et lorsqu'on regarde la localisation, c'est essentiellement dans les trois provinces que sont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika. Et de ce fait, on ne peut pas non plus baisser les bras et se dire il ne faut rien faire pour cette catégorie. C'est ainsi que dans ces provinces d'une manière particulière, on vient de le faire au Tanganyika, on est allé jusqu'à vacciner les enfants de 15 ans. Et si dans les données épidémiologiques nous notons qu'il y a des cas chez les adultes, le pays va ouvrir la voie à la vaccination même des adultes. »

Elle a également lancé un appel aux médias pour qu'ils produisent des émissions, articles, reportages et interviews afin de sensibiliser les parents et la population en général à l'importance de faire vacciner leurs enfants de 0 à 15 ans lors de la prochaine campagne.