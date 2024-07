Gabon: Les odeurs du remaniement ministériel en perspective au pays

Remaniement au sommet ? Il se dit tout bas ce que beaucoup n'osent dire tout haut. Avec la tournée républicaine qui bat son plein, le Président de la Transition sillonne tout le pays. Des capitales provinciales aux communes, en passant par les départements, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema n'a eu de cesse de rappeler à des fins utiles, de mettre un point d'honneur sur des actions sociales au profit des populations, à la solidarité gouvernementale. Ce qui peut s'apparenter à un agacement aux odeurs d'un éventuel remaniement ministériel en perspective.

Le Gabon a écrit une autre page de son histoire le 30 août 2023. Ce jour là seulement, les Gabonais, comme un seul homme, avaient sillonné les artères des villes et des villages pour saluer le" coup de libération". Les militaires venaient de déposer Ali Bongo et compagnie. C'est le Comité de la transition pour la restauration des institutions( CTRI) avec à sa tête, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. "Il faut restaurer les mentalités et les institutions longtemps restées sous la domination, sous l'assujettissement d'un groupe de personnes, qui pour les populations, étaient sans foi ni loi"

Cela fait plus de dix mois que le président Brice Clotaire Oligui Nguema préside aux destinées du Gabon et le gouvernement de la transition, conduit par Raymond Ndong Sima, détermine et conduit la politique du pays. Le tandem semble ne pas fonctionner entre le patron de l'Exécutif et l'équipe gouvernementale. « Depuis 10 mois , vous êtes là, depuis 10 mois vous êtes à mes côtés, et en 10 mois vous n'êtes pas capables de me suivre, que faites vous alors avec moi ? » s'est interrogé le Général au pouvoir, d'un ton martial. « Vous êtes mes ministres. Je vous ai nommés. Si nous avons des points de vue divergents, prenez votre route » a t-il poursuivi comme pour marquer son désaccord avec l'équipe

Il a, au cours de sa prise de parole, évoqué le manque de solidarité. « Quand on est ensemble, on est ensemble jusqu'au bout. Quand on est avec un Président, on le suit jusqu'au bout. On ne met pas ses émotions personnelles » lance t-il aux membres du gouvernement de la transition qui détermine et conduit la politique du pays. « S'il faut défendre mon dialogue, vous défendez défendre le dialogue. C'est le dialogue des Gabonais et c'est devenu le mien. Quand on est une équipe, on ne marque pas de buts dans son propre camp. Je veux des hommes courageux et non des hésitants...Vous devez vous prononcer et suivre notre position. Parce que vous êtes mes ministres et c'est moi qui vous ai nommés. Mais si on a des points de vue divergents, il faut prendre votre route », a t-il martelé avec véhémence. La preuve de ce que l'équipe gouvernementale actuelle devra faire place à une autre dans les semaines qui suivent.

Toujours ferme, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a cessé de porter des critiques et des remarques à son propre gouvernement le traitant parfois de meut, inoffensif face à certains propos de l'ancien Premier ministre du régime déchu le 30 août 2023. Le Général a besoin des soldats capables de réagir et de soutenir son action en faveur des populations gabonaises qui ont soif et faim de la justice, du bien-être, de la paix, de la cohésion sociale et participent à bâtir une nation appelée Gabon.