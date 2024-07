Cote d'Ivoire: Pour un secteur privé plus robuste et compétitif - Le président de la Cgeci définit trois axes prioritaires

L'assemblée générale ordinaire (AGO) de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), la première sous la mandature du président Ahmed Cissé, s'est tenue le 12 juillet 2024, à la Maison de l'entreprise, au Plateau, a appris allafrica.com de sources proches de ladite organisation.

À l'unanimité, les membres délégués ont approuvé le rapport moral et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023, qui font ressortir globalement une bonne gestion financière de l'organisation. Quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice écoulé a donc été accordé aux administrateurs par l'assemblée générale, qui a également approuvé le budget prévisionnel de l'exercice 2024, équilibré en recettes et dépenses.

« Les choses se sont très bien passées. Notre institution se porte très bien. Nous avons eu un excédent au niveau du compte de fonctionnement, de l'ordre de 185 millions, et un excédent d'à peu près 3,5 milliards au niveau de nos comptes de Tse. L'autonomie financière que nous avons souhaitée et dont nous avons entamé la marche depuis maintenant deux ans commence à se concrétiser avec les investissements que nous faisons », a déclaré le président Ahmed Cissé à l'issue des travaux.

Il a rappelé son ambition de défendre les intérêts des membres de la Cgeci, de faire en sorte qu'ils puissent développer leur business et de continuer à travailler activement avec les gouvernants pour que la question des capitaines d'industrie puisse enfin être une réalité. C'est sur ces trois axes qu'il compte poursuivre son action à la tête de la Cgeci.

%

Au début des travaux, il avait déjà renouvelé, devant les délégués réunis, son engagement et sa détermination à mener à bien les missions qui sont les siennes. « Notre ambition est de renforcer les mécanismes d'accompagnement et de promotion de nos entreprises afin d'accélérer leur croissance, pour en faire de véritables champions nationaux, capables de saisir les meilleures opportunités d'affaires dans notre pays, avec le dessein de conquérir des parts de marchés à l'international », avait déclaré d'entrée le président Ahmed Cissé.

Il a vivement remercié les entreprises membres, les présidents de commissions et les administrateurs de la Cgeci dont l'engagement et l'implication au quotidien ont permis d'obtenir des résultats positifs dans bien des domaines. Il les a exhortés à un engagement plus fort pour la réussite des nombreux chantiers de la mandature en cours, convaincu de la nécessité pour les chefs d'entreprise d'agir ensemble, à l'image des Éléphants footballeurs dont il a rappelé le parcours inspirant et le sacre à la Can 2023, pour relever les défis auxquels ils font face.

« Notre volonté ne peut se concrétiser sans votre appui et votre soutien affiché. C'est ensemble que nous réussirons à construire un secteur privé plus robuste et plus compétitif. Cette solidarité me semble être le message profond du triomphe des Éléphants à la Can 2023 : unis, nous sommes plus forts ; unis, nous pouvons surmonter bien des obstacles et remporter des victoires dans tous les domaines, notamment dans le monde de l'entreprise », a interpellé le patron des patrons, Ahmed Cissé.