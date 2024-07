Madagascar: Moramanga - L'entrepreneuriat - Les élèves du Lycée technique au coeur du projet ODOF

Les élèves du Lycée technique de Moramanga vont pouvoir faire un premier pas dans l'entrepreneuriat grâce au projet ODOF.

Les jeunes élèves du Lycée technique de Moramanga seront désormais au coeur du projet One District, One Factory (ODOF), une initiative formulée à la suite des échanges entre le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, et les étudiants du lycée technique la semaine dernière à Moramanga.

Durant leur rencontre avec le ministre, Elodie et Angelo, originaires respectivement de Moramanga et d'Andilanatoby et élèves au lycée technique, ont exprimé leurs préoccupations concernant le manque d'opportunités pour obtenir des expériences professionnelles dans leur région. Le ministre a pris en compte leurs inquiétudes et a proposé de les intégrer dans le projet ODOF Moramanga comme un premier pas vers l'entrepreneuriat.

La solution adoptée permettra aux jeunes du lycée technique d'acquérir une expérience pratique en travaillant avec l'entreprise bénéficiaire et les coopératives locales qui gèrent l'unité ODOF de transformation des produits laitiers à Moramanga.

Ce projet répond à un besoin essentiel de combler le fossé entre l'enseignement théorique et le monde professionnel. « Participer au projet ODOF Moramanga permettra aux jeunes du lycée technique de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, tout en contribuant au développement d'un projet entrepreneurial local », a précisé le ministre.

Les élèves, organisés en plusieurs groupes, renforceront leurs compétences dans plusieurs domaines allant de la gestion à la maintenance, en passant par la comptabilité et l'administration. Certains participeront même à l'approvisionnement en matières premières, facilitant, par exemple, le transport du lait vers l'unité de transformation, ce qui leur permettra de comprendre la chaîne de valeur agricole et de contribuer activement à l'économie du projet.

Le projet ODOF Moramanga aspire à aider les élèves à devenir des acteurs clés de leur communauté. Une initiative à dupliquer dans chaque région.