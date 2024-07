Madagascar: Succès d'une Start-Up - Quand études et entrepreneuriat se concilient

À seulement 21 ans, Fanambinana Lalainasoa Ramasimanana a fondé sa propre entreprise. Cette jeune femme s'est lancée dans l'artisanat, principalement le crochet, en mai 2023, en utilisant ses économies provenant des indemnités de ses stages d'études.

Actuellement en troisième année de gestion à l'université d'Antananarivo, Fanambinana jongle habilement entre son travail et ses études. Malgré les défis, elle trouve le moyen de tout concilier. Lors de la première édition de l'événement «Tsenaben'ny Tanora » au Palais des Sports Mahamasina, il y a une semaine, elle a partagé cette devise inspirante : « If you can dream it, you can do it», en tant que fondatrice de Artiamour.

Depuis ses débuts, son entreprise a déjà conçu une variété d'articles : des porte-clés, des sous-verres, des pulls, des vêtements, des accessoires, des boucles d'oreilles, des décorations, des sacs, et bien d'autres encore. Tous ces articles sont fabriqués avec soin à partir de trapilho et de pelotes, qu'elle a fièrement exposés lors de cet événement.

Passionnée par le crochet, Fanambinana, cette jeune entrepreneure, est autodidacte. « Je me suis formée pendant deux mois avec des vidéos tutoriels, et j'ai pu maîtriser l'art du crochet », a-t-elle ajouté. Dans sa vision, elle espère élargir ses activités et envisage très prochainement de donner des formations aux intéressés. Lors de cette exposition, elle a encouragé ses pairs « à ne jamais abandonner même si les autres ne croient pas en vos capacités.

Car c'est seulement avec les erreurs et les critiques que l'on apprend à bien gérer. »

Cependant, elle rencontre des difficultés dans l'approvisionnement en matières premières. « Elles sont très difficiles à trouver, et les tarifs ici sont vraiment élevés, donc je dois importer. Par contre, il faut attendre trois mois pour recevoir les commandes », explique Fanambinana. L'événement « Tsenaben'ny Tanora » a été organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et a permis de réunir plusieurs jeunes entrepreneurs venus des quatre coins de l'île.