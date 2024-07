Madagascar: Football PFL - Play-Outs - Uscaf, CFFA, Cosfa et Inate s'éloignent de la zone rouge

Quatre clubs, en l'occurrence Uscafoot, CFFA, Cosfa et Inate FC Rouge, ont assuré leur entrée aux Play-Outs de la Pure Play Football League dimanche. Ces équipes s'éloignent ainsi de la zone de relégation en D2 national.

Lors de l'unique match au stade d'Alarobia, Uscafoot Analamanga a battu sur sa pelouse KFCA Ambanja par 3 à 2. Tommy ouvre la marque pour le club hôte (25e), puis égalisé par Marcel juste avant la pause (45e +6). Heritiana signe le deuxième but de la commune d'Antananarivo (68e). L'égalisation ne tarde pas, signée cette fois par Richinot (71e).

Le but de la victoire de l'Uscaf a été l'oeuvre d'Oscar en temps additionnel (90e +3). CFFA arrache lui aussi sa première victoire sur son nouveau terrain à Iavoloha en écartant Dato FC par 2 à 1. Gré s'offre le but d'ouverture (5e). Après la pause, l'équipe d'Atsimo-Atsinanana marque le but de l'égalisation, signé par Amboara (55e). Et le Barea Lalaina sauve la formation hôte avec son but marqué à la 70e minute. Cosfa bat, quant à lui, Ajesaia par 1 à 0, but de Toky (57e), et Inate FC Rouge Vakinankaratra écarte de justesse Mama FC par 1 à 0, réalisation de Sitrakiniaina (32e).

La deuxième journée est programmée mercredi et jeudi prochains. Et la troisième et dernière journée aura lieu samedi et dimanche. Les trois mieux classés de chaque conférence à l'issue de ce tournoi seront maintenus pour disputer la PFL. Le dernier de chaque groupe, soit deux équipes, seront reléguées en D2 national pour la saison 2025.