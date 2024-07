Madagascar: National D2 - Vingt-quatre clubs disputent un titre et deux tickets

Le championnat de Madagascar 2e division, baptisé World Cola Ligue des champions D2, s'étalera sur seulement deux mois.

Comme lors des précédentes éditions, la formule reste la même. Le sommet national se jouera en trois étapes. Vingt-quatre clubs seront en lice, et les deux mieux classés à l'issue de la phase finale valideront leur ticket pour accéder à la prochaine édition de la Pure Play Football League. Vingt-quatre équipes, dont les reléguées lors de la précédente saison de la Pro League, comme Jet Kintana, sont réparties en quatre groupes de six pour disputer la première phase.

Cette étape inaugurale s'étalera du 28 juillet au 6 août.

Quatre villes abriteront les compétitions, à savoir Vohémar, Fénérive-Est, Tsiroanomandidy et Ihosy. Les trois mieux classés de chaque site, soit douze équipes en tout, se qualifieront pour la deuxième phase programmée du 23 août au 1er septembre. Et les quatre meilleures à l'issue de cette deuxième étape joueront la poule des As en aller et retour. La poule des As aller est programmée les 11, 13 et 15 septembre et celle retour les 25, 27 et 29 septembre. Le champion national et les deux mieux classés qui accéderont en D1 national élite seront donc connus fin septembre, s'il n'y aura pas de contretemps.