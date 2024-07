Madagascar: Journée Internationale des Sport - La deuxième édition célébrée au stade Barea

Plusieurs milliers de sportifs de la capitale se sont rassemblés au stade Barea Mahamasina pour célébrer la deuxième édition de la Journée Internationale du Sport, qui s'est tenue samedi de 8 heures à 12 heures trente.

Dès 7 heures trente, malgré la fraîcheur matinale, la ferveur était palpable parmi les sportifs représentant diverses fédérations et clubs de la capitale.

Organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette deuxième édition célébrée samedi a été l'occasion pour Valery Ramonjavelo, ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim en charge des affaires courantes en attendant la formation du gouvernement, d'insister sur l'importance de la pratique sportive. Il a également réaffirmé l'engagement de l'État malgache en faveur du développement du sport et des sportifs à Madagascar.

« Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Nous avons choisi ce thème à l'approche des Jeux Olympiques car le sport incarne la valeur de la paix et fédère toutes les nations. C'est aussi l'occasion pour nous de présenter les athlètes qui défendront les couleurs malgaches lors des JO de Paris 2024, qui débuteront dans quelques jours. Je tiens à préciser que l'État a déjà pris toutes les dispositions nécessaires concernant les athlètes et leurs entraîneurs respectifs pour cet événement mondial », confie Valery Ramonjavelo.

%

Quant à Laurent Musango, représentant de l'OMS, il a souligné l'importance de l'événement en déclarant: « C'est un événement très important pour tous. J'encourage chacun à intégrer régulièrement du sport dans sa vie quotidienne. L'OMS recommande une pratique sportive de 30 à 45 minutes par jour, adaptée au rythme de chacun. Le sport est un remède gratuit qui aide à traiter diverses maladies telles que le diabète et l'hypertension, tout en contribuant à la santé mentale... »

Au programme de cette journée, des rencontres sportives (football, basketball...), des démonstrations (karaté, judo, teqball...), des animations et une marche autour du stade Barea de Mahamasina, avec la participation de l'animateur Beloha qui a résumé en chanson les discours des intervenants lors de cet événement de samedi.