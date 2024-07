Sénégal: Zone des Niayes - Des producteurs listent les défis et proposent des solutions

Kayar — La Coordination des producteurs et fournisseurs des Niayes a listé, samedi, les nombreux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs de la région et a proposé des solutions pour un développement agricole, la création d'emplois et l'autosuffisance alimentaire.

Lors d'une conférence de presse à Kayar, Gora Diène, président de la Société coopérative agricole pour la zone des Niayes (SOCOOPAD Niayes) a évoqué, parmi les défis à relever pour un développement agricole, l'accès aux terres et aux titres fonciers.

"Les agriculteurs de la zone des Niayes rencontrent d'importantes difficultés pour obtenir des titres fonciers, en raison de procédures administratives longues, coûteuses et complexes", a-t-il dit.

Du coup, cela limite leur accès aux financements bancaires, et par ricochet leurs capacités d'investissement et de développement. Une difficulté plus marquée chez les femmes et les petites exploitations.

Il appelle l'État à "simplifier ces démarches pour permettre une meilleure sécurisation des terres et un accès facilité aux crédits".

La dégradation des terres et les problèmes environnementaux constituent aussi un autre défi dans la zone des Niayes, où "la pollution industrielle, notamment à Darou Khoudoss où les déchets chimiques des ICS dégradent les sols, et l'exploitation non durable des carrières menacent gravement les terres agricoles".

Aussi la Coordination plaide-t-elle pour une "régulation stricte" de la gestion des déchets industriels et l'exploitation des carrières, ainsi que des mesures pour la réhabilitation des sols après exploitation.

Un "défi majeur" dans certaines parties des Niayes reste l'accès à l'eau et aux infrastructures d'irrigation, qui augmente les coûts de production pour les agriculteurs.

La Coordination propose le développement de "systèmes d'irrigation efficaces, la subvention de l'accès l'eau et l'adaptation des forages aux spécificités locales pour éviter les nappes salées et garantir un approvisionnement en eau douce".

Les producteurs estiment que les coopératives agricoles doivent être renforcées en termes de formation, pour devenir des fournisseurs de semences et d'engrais.

Le coût élevé du matériel agricole est aussi un "obstacle majeur" pour les agriculteurs. A ce sujet, la Coordination demande "une défiscalisation de l'importation de matériel agricole par les coopératives et l'accès anticipé aux engrais, pour une meilleure planification des cultures".

Selon Gora Diène, la zone des Niayes "regorge d'opportunités qui, si elles sont bien exploitées, peuvent contribuer significativement à la création d'emplois et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire".

La Coordination invite les autorités étatiques à "collaborer étroitement avec les acteurs locaux pour développer le secteur agricole et valoriser les terres disponibles".