Madagascar: Jeux Olympiques - Rosina Randafiarison porte le drapeau à la cérémonie d'ouverture

Suspense et angoisse. Attendue initialement le 3 juillet, le Comité olympique malgache a enfin présenté officiellement samedi la liste des sept athlètes qui représentent le pays aux Jeux Olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Madagascar sera représenté par sept athlètes dans cinq disciplines.

Trois d'entre eux évoluent à Madagascar et quatre à l'extérieur. La première qualifiée, l'haltérophile Rosina Randafiarison dans la catégorie des -49 kg, sera le porte-drapeau durant la cérémonie d'ouverture. Les quatre autres qualifiés sont le pongiste Fabio Rakotoarimanana, la judokate Laura Rasoanaivo dans la catégorie des -70 kg, la hurdleuse Sidonie Fiadanantsoa (100 m haies) et l'expatrié de France Rija Vatomanga Gardiner (100 m), qualifiés au ranking au dernier moment.

Les bénéficiaires du wild card sont les nageurs, Jonathan Harivony Raharvel (100 m brasse) et la boursière de Kazan en Russie, Holy Antsa Rabejaona (50 m nage libre). Il a fallu attendre six heures samedi car la cérémonie a été prévue initialement à 9h30 et la présentation de la fameuse liste n'a eu lieu que vers 15h30.

Panique...

La raison du décalage a été l'effet domino d'une publication, la veille sur Facebook, de la judokate Laura Aina Razafy Rasoanaivo réclamant que son coach et directeur technique national, Mamy Randriamasinoro, qui l'a suivie depuis longtemps, ne figure pas dans la délégation.

%

Les critiques circulaient vite sur les réseaux sociaux, et le nom d'Ashik Houssen, un olympien, un gradé et maître du judo, initiateur du tournoi de Capricorne, très respecté surtout par Siteny Randrianasoloniaiko, a été évoqué à la place du coach. Il a été décidé après des heures de discussion et d'échanges téléphoniques avec le ministre des Sports, son directeur général et son directeur de cabinet que « Le président de la Fédération, Saïd Bruno, cède son accréditation au coach de Laura, le directeur technique national...

Ils devraient tous les deux se présenter au CIO et au comité d'organisation pour transférer l'accréditation. Leur déplacement sera pris en charge par le ministère », a expliqué le président du Com, Siteny Randrianasoloniaiko.

Rosina, accompagnée de son coach Tojo Andriantsitohaina, est déjà partie vendredi poursuivre sa préparation au camp d'entraînement à Besançon. Laura s'est envolée le soir du samedi pour bénéficier d'un camp d'entraînement en Belgique. Le nageur Jonathan et les autres membres de la délégation partiront le 23 juillet.

Les expatriés rejoindront directement Paris, à savoir Fabio et Rija déjà en France, Sidonie au Sénégal et Holy Antsa la boursière de Kazan en Russie. Interrogé sur le nombre des membres de la délégation malgache aux J.O, le président du Com a répondu que le nombre exact ne sera connu qu'après avoir reçu la liste des guests, représentants des autorités.