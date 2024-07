Madagascar: Rallye Asacm - Deuxième victoire consécutive pour Mathieu

Le spectacle a été au rendez-vous lors du Rallye Asacm ce week-end du côté d'Andranovelona. Cette deuxième manche du sommet national a été dominée par les pilotes du club organisateur.

Podium 100% Asacm. Les équipages du club organisateur de la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes de ce week-end ont été en démonstration. Sans laisser de miettes, Asacm a raflé les trois premières places au général. Le champion national en titre et vainqueur de la manche inaugurale, le duo Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, décroche la victoire au classement général et celle de la classe M12. L'Enfant Terrible a bouclé les dix spéciales longues de 138 km en 01:34:48,5.

« J'ai fait une course parfaite... Le combat a été au rendez-vous, malheureusement les autres challengers ont abandonné... La voiture a bien roulé sauf lors de la dernière spéciale. Une fumée est sortie du capot car il y a eu une fuite d'huile », confie Mathieu. Le dauphin lors de la première manche, Frédéric Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy sur Subaru N16 conserve la seconde place avec un retard de +09:26,60.

« Je n'étais pas dans le rythme lors de la première journée. J'ai fait une erreur, un tête-à-queue et nous avons perdu une minute dans l'ES4... Nous avons réglé le train un peu plus roulant. J'étais à l'aise et nous avons pu remonter au classement. Au dernier boucle, nous avons eu un problème de pompe puis une crevaison à 15 km de l'arrivée », relate Fred.

Abandon précoce

L'équipage fils et mère, Aro Kiady Rajemison-Fanja Ramiakatsoavina au volant d'une Subaru complète le podium (+10:10,40). « J'ai imposé notre rythme depuis la première journée et j'ai constaté que nous n'étions pas loin des leaders... J'ai fait une erreur d'appréciation de note et nous avons fait une sortie de route dans l'ES3. Le parallélisme a été abîmé puis la pompe. Nous avons géré la course ce dimanche », livre Aro Kiady.

Les jumeaux Rasoamaromaka ont tous les deux abandonné précocement. Faniry sur Peugeot 208 T16 a encore brillamment mené à l'issue de la première journée puis a rencontré un problème au niveau de la boîte de vitesses dimanche matin. Deux rallyes, deux abandons pour Mika sur Mitsubishi Lancer veo X. Cette fois, c'est à cause d'un souci de transmission.

Deuxième abandon également pour Olivier Ramiandrisoa sur Mitsubishi Eo X qui a lui aussi eu un problème au niveau de la boîte de vitesses. Rideau sur le Rallye Asacm. La troisième manche, le Rallye du Boeny, aura lieu à Mahajanga à la mi-août.

Classement final :

1-Mathieu-Andry Tahina (Subaru) : 01:34:48,52-Fred-Mick (Subaru N16) : +09:26,603-Aro Kiady-Fanja (Subaru) : +10:10,404-Jacques-Ny Anjara (Canam Maverick) : +11:24,505-Freddy-Dis (Isuzu Dmax) : +14:55,306-Herman-Koloina (Subaru Impreza) : +19:07,607-Ramah-Ryvkel (Citroën C2) : +23:02,908-Anjabob-Elle Jo (Land Rover) : +27:48,809-Ravince-Gasy Fotsy (Subaru) : +31:20,1010-Tefy-Maurice (Peugeot 205) : +33:18,30Serge Rasanda