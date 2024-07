Madagascar: Région Androy - Le gouverneur quitte ses fonctions

Soja Lahimaro Tsimandilatse, gouverneur de la région Androy depuis le 25 septembre 2019, quitte volontairement son poste. Il a envoyé dans ce sens une « lettre de désengagement » adressée au ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, le 12 juillet dernier.

« Cette lettre est normalement confidentielle et l'origine de la fuite m'est encore inconnue », concède Soja Lahimaro Tsimandilatse, contacté au téléphone. « Toutefois, je confirme que j'ai déposé ma démission et j'en ai fait part au président de la République en personne l'année dernière. Seulement, le contexte politique m'a toujours empêché de le faire car je tenais et je tiens encore à prouver ma loyauté envers le président Andry Rajoelina et son parti politique », ajoute le concerné.

Les différentes élections ou encore les grands projets engagés dans le Sud, dans la région Androy en particulier, ont quelque peu ralenti l'élan du gouverneur à déposer officiellement sa démission. « Depuis ma nomination, j'ai œuvré avec dévouement et engagement pour le développement de la région Androy. Plusieurs projets ont été initiés et concrétisés.

Ce qui a mis les bailleurs et les partenaires techniques en confiance, contribuant à la résilience et à l'amélioration de la vie des populations... », relate entre autres la lettre de désengagement, avant de préciser que sa décision n'a rien de politique et qu'il n'y a pas de mésentente ni avec le président ni avec les membres du parti Orange en général.