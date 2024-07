Sénégal: VBG - A Kafountine, des femmes marchent pour dire 'non à l'impunité'

Plusieurs centaines de personnes, en grande partie des femmes, ont marché samedi dans les artères de Kafountine pour dire "non à l'impunité", s'insurgeant contre les violentes faites aux femmes et aux filles, a constaté l'APS.

La défense des droits des femmes et la solidarité à l'endroit des femmes de Kafountine étaient au coeur de cette manifestation qui a rassemblé des centaines et des centaines de personnes.

"Nous sommes venues de tout le Sénégal, des îles et de toutes les autres contrées de la région de Ziguinchor pour présenter nos sincères condoléances aux populations de Kafountine, soutenir nos soeurs et partager avec elles leurs peines et leurs compassions", a déclaré la présidente de la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) Ndèye Marie Diédhiou.

Cette marche a démarré à Nafacounda, quartier où habitait Awa Cissé, victime récemment d'une agression mortelle. Elle s'est terminée au Rond-point de Kafountine .

La présidente de la PFPC, a, à cette occasion, salué "l'engagement des femmes qui ont exprimé leur peine et lancé leur cri de coeur à l'endroit des autorités locales et étatiques".

"Nous demandons la prise en charge de ces femmes victimes et traumatisées dont certaines sont défigurées et la prise en charge des orphelins de la défunte Awa Cissé", a plaidé Ndeye Marie Diédhiou, demandant également la prise en charge des enfants qui ont besoin d'un accompagnement psychologique.

%

"Nous disons non à la souffrance silencieuse de la femme", "fini la peur", "la crainte et l'horreur qui hantent nos sommeil et gagnent de plus en plus nos coeurs", "Que le monstre disparaisse", ont crié en coeur les marcheurs.

Ils ont également sollicité dans leur combat le soutien du président de la République et de son gouvernement pour disent -ils se départir définitivement de l'insécurité qui prend des proportions démesurées dans la commune de Kafountine.

Le maire de Kafountine, David Diatta, a pris part à la marche. "Les autorités sont conscientes de votre situation. Et, il faut que des mesures immédiates soient prises pour sécuriser les femmes de Kafountine mais également de toutes les régions du Sénégal", a plaidé M. Diatta.

La commune de Kafountine est confrontée, depuis quelques jours, à une série d'agressions dont l'une des plus récentes a coûté la vie la dame Awa Cissé.