Cote d'Ivoire: Adieu Zagoli Golié - L'ancien gardien de but des Éléphants s'est éteint

Zagoli Golié, l'ancien gardien de but emblématique des Éléphants de Côte d'Ivoire, est décédé, a appris Fratmat.info ce vendredi 12 juillet 2024. Plongeant ainsi le monde du football ivoirien dans une profonde tristesse.

Figure incontournable des années 80 et 90, Zagoli Golié était connu pour ses arrêts spectaculaires et sa présence imposante sur le terrain.

Rappelons que dans un communiqué relatif à l'état de santé de Zagoli Golié, le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, avait dépêché un de ses collaborateurs pour apporter son soutien à l'ancienne gloire du football ivoirien.

Ousmane Gbané, directeur général de l'Office national des sports (Ons), s'était rendu à Mimia 2, dans le département d'Issia, le samedi 29 juin 2024, pour rencontrer la famille de Zagoli Golié.

Au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire et de son gouvernement, Ousmane Gbané avait remis quelques vivres ainsi qu'une enveloppe à l'épouse de l'ancien gardien de but des Éléphants.

C'est suite à cette visite des émissaires du ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, que Zagoli Golié a été évacué à l'Hôpital militaire d'Abidjan (Hma), où nous avons appris son décès, ce vendredi 12 juillet 2024.

Zagoli Gbolié, ancien gardien de but de l'Association Sportive des Clubs de Bouaké et de l'Africa Sport, a mis fin à sa carrière à l'âge de 32 ans au début des années 90. Il a ensuite entraîné les gardiens de but des Éléphants dames et du FC Logoké de Daloa. Malgré sa performance exceptionnelle en 1984, il n'a pas été sélectionné pour la CAN en raison d'une performance décevante lors d'un match amical à Brazzaville. En 1985, il est devenu le gardien titulaire de l'équipe nationale, obtenant la 3e place à la CAN 1986. Menacé de mort par des supporters après un match en 1988, il a quitté Bouaké.

En 2012, il a été inscrit sur la liste des anciens joueurs en difficulté, recevant une indemnité mensuelle de 300,000 FCFA. Aujourd'hui, Zagoli Gbolié réside à Mimia 2, un village de la sous-préfecture de Boguédia (Issia).