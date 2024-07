Angola: Présentation du nouvel évêque du diocèse de Cuito à la société de Bié

Cuito (Angola) — Le nouvel évêque du diocèse de Cuito-Bié, Dom Vicente Sanombo, a été présenté, ce dimanche, à la communauté catholique et à la société de Biena en général, au cours d'une messe d'inauguration à laquelle ont participé plusieurs personnalités du pays.

L'événement a eu lieu sur la place São Paulo VI, dans la ville de Cuito.

Mgr Vicente Sanombo a reçu des fidèles de différentes paroisses et missions cantiques d'actions grâces et de bienvenue.

Étaient également présents à la présentation du nouvel évêque le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, le gouverneur de Huambo, Lotti Nolika, des députés, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, entre autres.

Dans sa première homélie, Dom Vicente Sanombo a dit que, pour lui, servir le peuple est et sera toujours un grand honneur et une grande responsabilité, c'est pourquoi il a exprimé la même volonté de coopérer avec l'État pour résoudre les principaux problèmes au sein des communautés.

Il a lancé un appel à la communauté sur la nécessité de promouvoir toujours plus la paix et l'unité entre les chrétiens.

Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, a exprimé son désir de continuer à travailler avec l'Église catholique en tant que partenaire de l'État, pour résoudre les problèmes qui affligent encore la population.

Par ailleurs, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a dit que les Angolais ont besoin d'une orientation continue pour marcher ensemble et préserver la paix qui a coûté la vie à de nombreux fils angolais.

Il espère donc que le nouvel évêque continuera, dans l'accomplissement de sa mission épiscopale, à éduquer les familles et les jeunes à l'amour des autres et du pays, afin que chacun puisse contribuer pour un Angola de plus en plus prospère, développé et uni.

À son tour, le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a affirmé que le pays avait grandement besoin de la contribution des églises, pour relever les défis de consolidation de l'unité, de la réconciliation et de l'harmonie entre les Angolais, dans le but de promouvoir le développement national.

Dom Vicente Sanombo est né dans la province de Huambo et est devenu le cinquième évêque du diocèse de Cuito-Bié, après Dom Armando Amaral dos Santos (1941-1958), Dom Manuel Pedro Pires (1958-1979), Dom Luís António (1979). -1997) et Dom José Nambi (1997-2022).

Agé de 59 ans, Dom Vicente Sanombo a été nommé par le pape François, le 28 mars, en remplacement de Dom José Nambi, décédé en octobre 2022 des suites d'une maladie.

Il a été ordonné évêque de Cuito en juin de cette année, dans la province de Huambo.

Bref voyage du religieux

Né le 23 octobre 1964 dans la municipalité de Bailundo, province de Huambo, Dom Vicente Sanombo a été ordonné prêtre le 6 novembre 1992, après avoir terminé ses études de philosophie et de théologie au Grand Séminaire Cristo Rei, dans la région du plateau central

Il est titulaire d'un doctorat en Écritures Saintes de l'Institut Biblique Pontifical de Rome, en Italie.

Avant d'être nommé évêque de Cuito, le 28 mars, par le pape François, le prêtre a été curé de la Cathédrale, depuis 2009, et vicaire général de l'archidiocèse de Huambo, depuis 2010, et depuis 2019, il est conseiller du Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST).

Il a également été recteur des séminaires de l'archidiocèse mineur et de philosophie, en plus d'être responsable du centre pastoral Bom Pastor.

Il est professeur aux instituts supérieurs des sciences de l'éducation (ISCED-Huambo) et catholique, ainsi qu'au Grand séminaire de Cristo Rei, section de théologie.

Le diocèse de Cuito (Bié), fondé en 1940, appartient à la province ecclésiastique de Huambo. Elle est composée de 14 paroisses et 16 missions et de plus de dix congrégations et maisons de formation religieuse.

Elle dispose d'un clergé composé de plus de 100 prêtres.