Angola: Le pays enregistre une nouvelle baisse de l'inflation

Luanda — L'Angola a enregistré une nouvelle fois un ralentissement du taux d'inflation, de mai à juin, pour la troisième fois cette année, après ce qui s'est passé en mars et mai.

Selon l'Institut National de la Statistique (INE), l'Indice National des Prix à la Consommation (IPCN) a connu une variation de 2,07%, démontrant une réduction de 0,42 point de pourcentage, au cours des deux derniers mois de 2024 (mai à juin).

Par rapport à la même période de l'année dernière (juin 2023), la variation actuelle s'est accélérée de 0,66 point de pourcentage, indique l'INE dans son dernier rapport.

Le document explique que la détente observée dans le taux d'inflation au cours des derniers mois est essentiellement déterminée par l'augmentation de l'offre alimentaire dans l'économie nationale.

Il souligne l'importance de la classe "Aliments et boissons non alcoolisées" dans la dynamique de l'inflation en Angola, étant celle qui a le plus contribué à l'augmentation du niveau général des prix.

Avec 1,33 point de pourcentage, elle est suivie par la classe « Biens et services divers », avec 0,19 point de pourcentage.

À leur tour, les classes « Santé » et « Vêtements et chaussures » apparaissent avec 0,11 point de pourcentage chacune et « Hôtels, cafés, restaurants » avec 0,08 point de pourcentage, tandis que les autres ont des contributions plus faibles.