Angola: 'Florescendo Vidas' forme les parents d'enfants autistes à Benguela

Benguela (Angola) — Les parents et enseignants d'enfants autistes de la province de Benguela ont participé samedi, à un atelier de formation sur l'identification des Troubles du Spectre Autistique (TSA), a appris l'Angop.

Avec le thème « L'autisme et ses causes », l'action de formation a été promue par le projet « Florescendo Vidas », dans le but de former les familles et les enseignants à affronter au quotidien le développement des enfants atteints avec des TSA.

Se confiant à l'Angop, la psychologue clinicienne et coordinatrice du projet, Laurinda Dala Fuxi, a déclaré que l'événement vise à aider les participants à identifier les signes de l'autisme et à stimuler la cognition des enfants, à travers des thérapies ludiques quotidiennes.

Selon elle, à mesure qu'ils sont stimulés, ils deviennent plus indépendants, notamment en matière de communication, qui constitue le plus grand obstacle dans la vie des enfants atteints de troubles neurologiques du développement.

Plus qu'informer la société sur l'autisme, la psychologue clinicienne s'attache à guider les membres de la famille et les éducateurs sur la façon de travailler au quotidien avec ces enfants et à les orienter vers les professionnels appropriés.

« Ils ont des difficultés parce qu'ils développent une rigidité cognitive », explique-t-elle. Et cela suggère que stimuler constamment leur autonomie est le meilleur moyen pour que leur apprentissage soit plus flexible dans la réception des connaissances.

En pratique, a-t-elle poursuivi, les participants ont appris des techniques pour apprendre à un enfant autiste à maintenir un contact visuel et à obéir aux ordres. Cependant, elle considère que de tels comportements sociaux, combinés à la communication, sont difficiles pour eux, en raison de la rigidité cognitive.

Nous espérons donc que ces techniques aideront les enseignants à mener à bien leurs activités d'enseignement quotidiennes et à offrir une meilleure qualité d'enseignement aux enfants autistes. "Le projet est à but non lucratif et nous avons l'idée de former les enseignants et les familles sur la manière de travailler avec des enfants atteints de troubles neuro- développementaux", a-t-elle souligné. Selon l'expert, les enfants autistes méritent le moins d'aide possible de la part de leurs parents, même si les familles se sentent souvent perdues, "ne sachant pas où frapper pour aider leurs enfants".