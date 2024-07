Gabon: Le PAYNCOP Gabon promeut le leadership politique à Makokou et Oyem

Le Payncop Gabon a organisé récemment deux ateliers de formation sur le leadership politique à Makokou etOyem, avec l'appui du Bureau régional des Nations-unis pour l'Afrique centrale (UNOCA).

Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la participation des jeunes, femmes et personnes vulnérables dans le processus de transition post-dialogue. L'initiative portée par une coalition d'organisation de la société civile, dont le Payncop, permet de renforcer les capacités des femmes, jeunes et personnes vulnérables en matière de leadership politique. Il s'agit d'outiller les participants sur certains aspects tels que la confiance en soi, le développement personnel, la prise de parole en public etc.

Le formateur a également insisté sur certains éléments tels que les valeurs, qualités et compétences nécessaires pour un leader politique. "Un leader doit dégager des valeurs et des qualités, notamment l'humilité, l'amour du prochain et l'engagement pour la communauté" a expliqué Jerry Bibang, le Coordonnateur du projet.

Les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir ont salué l'initiative. "Ca été une belle opportunité de prendre part à cette séance de formation. C'est la première fois qu'une activité du genre se tienne dans la ville de Makokou. Nous sortons de là satisfaits des enseignements reçus et regrettons le fait que ça ne dure qu'une journée seulement", a souligné Pierre Wilfried, participant et par ailleurs président provincial de l'association des personnes vivant avec un handicap dans l'Ogooué-Ivindo.

Pour la représentante des participants à Oyem, au regard de la richesse des enseignements reçus et de la densité des points à aborder, souhaite que ce genre d'initiative se pérennise afin d'atteindre les objectifs escomptés. "Nous avons besoin que ce genre initiative se renouvelle", a expliqué Constance.

L'activité a été rehaussée par la présence et la participation active les Délégués spéciaux 2 des communes de Makokou et Oyem. Le projet a également bénéficié de l'appui du ministère en charge de la Jeunesse, à travers la Direction Générale de la Jeunesse et les deux directions provinciales de la jeunesse de Makokou et Oyem.

La formation ciblant également les femmes et les personnes vulnérables, le service provincial de la famille ainsi que la Direction provinciale des Affaires sociales d'Oyem n'ont pas manqué de soutenir cette initiative. A noter que la formation a été essentiellement assurée par le Consultant Francis Edgard Sima Mba, Doctorant en histoire des Relations Internationales, par ailleurs expert en leadership politique.

La remise des attestations de participation a clôturé l'activité dont les participants sont également venus de Mitzic et Bitam lors de l'étape d'Oyem. Au total, ce sont 70 personnes qui ont été formés à Oyem et Makokou.