Madagascar: Inclusion Financière - L'accès aux services financiers reste limité

Encore très peu de Malgaches sont inclus financièrement. La Grande île ambitionne d'ici à 2028 d'augmenter de plus de 50 % la population ayant accès aux services financiers formels.

Malgré la diversité des institutions financières, il est indéniable que les Malgaches ont encore très peu accès aux services financiers, même informels. L'administration financière et les services financiers opérant dans la Grande île ont mis à jour la stratégie nationale d'inclusion financière (SNIM).

Cette nouvelle stratégie (2024-2028), présentée ce mois-ci, envisage d'inclure financièrement 50 % des Malgaches d'ici cinq ans. Cette nouvelle stratégie se distingue de ses prédécesseurs par quelques innovations, alignées sur les objectifs du gouvernement.

Des études récentes indiquent que le faible taux d'inclusion financière résulte de plusieurs facteurs. Par exemple, le faible niveau d'alphabétisation, les contraintes infrastructurelles (routes, réseaux, connectivité, électricité...), un écosystème de paiement sous-développé et le faible niveau d'éducation financière. C'est pourquoi la nouvelle SNIM prend en compte ces facteurs et a intégré dans le document diverses innovations qui la distinguent de ses prédécesseurs.

Elle met particulièrement l'accent sur l'autonomisation des femmes, le financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les finances vertes et bleues ainsi que la finance numérique via les fintech. Selon les explications de la direction générale du Trésor, «la SNIM 2024-2028 repose sur quatre axes stratégiques à savoir : l'éducation financière et la protection des consommateurs, l'accès et l'utilisation des services financiers adaptés, l'innovation par les services financiers numériques ainsi que l'amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire».

Services numériques

À Madagascar, depuis que les opérateurs de téléphonie sont habilités à fournir des services d'argent mobile, plus de dix millions de personnes ont ouvert des comptes. D'autres entités non bancaires proposent également des services financiers numériques. L'accès aux services financiers reste limité : seulement 29 % des ménages malgaches ont accès à des services financiers formels et 3 % ont accès à des crédits bancaires, selon la Banque mondiale. Dans ce contexte, l'inclusion financière des populations malgaches est vue comme l'une des priorités pour garantir une croissance inclusive et durable dans le pays.