Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Des acteurs des médias s'imprègnent de la prise en compte des droits humains par les VDP

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions a organisé du 12 au 13 juillet 2024 à Manga un atelier au profit des journalistes. Cette session a consisté à échanger avec les acteurs des médias sur la prise en compte des Droits humains par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme.

Convaincu que pour lutter efficacement contre l'hydre terroriste, il faut concilier les objectifs militaires à la protection des droits humains, le gouvernement burkinabè s'est engagé à renforcer les capacités des forces combattantes notamment les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sur le respect des droits humains dans leurs actions. Dans le but d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les actions déjà menées, le ministère de la Défense et des Anciens combattants à travers la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) a organisé en collaboration avec la Direction générale des droits humains du ministère de la Justice et des Droits humains avec les institutions un atelier au profit d'une quarantaine de journalistes du 12 au 13 juillet 2024 à Manga.

Cette session vise à partager des informations avec les acteurs des médias sur la prise en compte des Droits humains par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, durant 48 heures les participants ont muri la réflexion autour de cinq thématiques. Le premier thème a porté sur le respect des droits humains et la lutte contre le terrorisme. La deuxième communication s'est appesantie sur la prise en compte des droits humains par les VDP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : acquis, défis et perspectives.

Les 3e et 4e thèmes ont respectivement porté sur « les missions des VDP et le cadre juridique de leur emploi dans la lutte contre le terrorisme » et le « rôle et la responsabilité des professionnels de l'information dans la consolidation des actions des VDP en matière de lutte contre le terrorisme ». Quant à la dernière thématique, elle a concerné les exemples de bonnes pratiques de communication vulgarisées par les journalistes en période de lutte contre le terrorisme.

Pour le ministre en charge de la défense, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, cet atelier va contribuer à la consolidation des actions des VDP dans la lutte contre le terrorisme à travers des témoignages de leurs actions en matière de respect des droits humains. A l'occasion, il a invité les Hommes de médias à relayer ces informations pour que la communauté internationale comprenne que les VDP agissent dans un cadre règlementaire.

400 coordinateurs et encadreurs de VDP formés

« Nous sommes en train d'écrire une histoire, une des pages du Burkina. Vous les journalistes, vous devez également y participer. Nous faisons le mieux possible pour inculquer à ce personnel la connaissance et le respect des droits humains » a expliqué le général de Brigade.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a déploré que malgré que l'action des VDP soit inscrite dans un cadre réglementaire, une campagne est malicieusement orchestrée par certains pays et des ONG pour ternir leur image et discréditer leurs actions. « La guerre que nous menons est aussi une guerre de communication. Les journalistes Burkinabè doivent être des combattants dans cette guerre de la communication pour accompagner les VDP dans leur rôle héroïque et historique »a soutenu le ministre d'Etat.

Quant au représentant du ministre en charge des droits humains, Bepoadi Sinini, il a relevé que le gouvernement a engagé un processus de renforcement des capacités des volontaires pour la défense de la patrie, en particulier sur les défis liés aux droits humains dans la lutte contre le terrorisme. M. Sinini a en outre confié que le ministère en charge de la Justice a élaboré en 2022 un plan concerté de renforcement des capacités des VDP sur la prise en compte des droits humains droits humains dans les opérations de lutte contre le terrorisme avec des modules et des éléments de langage.

De son avis, de nombreux acquis sont engrangés sur le terrain. Il s'agit entre autres de Plus de 400 coordinateurs et encadreurs de VDP formés, 767 chefs de groupe et adjoints formés et 150 000 VDP nationaux sensibilisés sur les Droits humains. Un manuel de formation et un projet de guide illustré ont également été développés au profit des VDP, a-t-il précisé. Créée en 2022, la Brigade de Veille et de Défense Patriotique (BVDP) regroupe les VDP engagés dans la lutte contre le terrorisme. Elle coordonne les activités des groupes de VDP sur tout le territoire national, en collaboration étroite avec les Forces Armées Nationales (FAN) et les Forces de Sécurité Intérieure (FSI). La BVDP est composée d'un cabinet, d'un état-major, de structures déconcentrées et d'un Centre National de Formation des Volontaires pour la Défense de la Patrie.