Burkina Faso: Coupe du Faso 2024 - L'EFO s'auréole d'une 15e étoile

L'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) a remporté, dimanche 14 juillet 2024, la 37e édition de la coupe du Faso, la 2e de suite, en battant aux tirs au but RAHIMO FC (5-4) après 90 minutes de jeu équilibré (0-0). La Reine des stades est donc sacrée pour la 15e fois de son histoire, depuis que la Coupe nationale est devenue coupe du Faso.

Les années passent et l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) ne cesse de donner raison à ceux qui l'ont surnommé la Reine des stades ou encore l'équipe des Coupes. Les Bleus et blanc de Ouagadougou ont accroché encore une étoile à leur maillot, hier 14 juillet, à l'occasion de la finale de la 37e édition de la coupe du Faso en disposant de RAHIMO FC, lors de la séance des tirs au but (5-4).

Un 15e sacre de l'EFO obtenu au bout du suspense. Face aux Académiciens de Bama les chances de l'Etoile de s'approprier le ballon étaient réduites. Les poulains de Boureima Zongo ont effectivement mis le pied sur le cuire à l'entame de la partie mais pêchent dans le dernier geste. Les Stellistes contiennent les assauts et gèrent le match. L'expérience aidant, l'EFO tente quelques incursions dans la défense de Rahimo.

Eric Emmanuel Tapsoba déborde côté droit et sert une bonne balle à l'attaquant le plus en vue de l'EFO, Camille Yé, qui ne trouve pas le cadre (40e). La réplique de RAHIMO intervient avec Franck Aziz Kiemdé qui ne retrouve pas non plus le chemin des filets 41e.

Les deux équipes vont ainsi se tenir en respect jusqu'à la mi-temps. La Reine des stades revient de cette pause gonflée à bloc et met la pression d'entrée dans la défense de l'équipe de Bama. Coup sur coup, Camille Yé (47e) et Eric Emmanuel Tapsoba (48e) manquent d'ouvrir le score. Le défenseur central de l'EFO, Emmanuel Ouédraogo (55e), écopera dans la foulée, d'un carton rouge (cumul de cartons jaunes). En infériorité numérique, les Bleu et blancs n'ont pas abdiqué. Leur coach, Cheick Hamidou Ouattara, a opéré des changements pour évoluer en 4-4-1, laissant Camille Yé seule à la pointe de l'attaque.

RAHIMO ne profite pas de sa supériorité numérique

Les jeunes joueurs venus de Sya n'arrivent pas à profiter de leur supériorité numérique. Les entrées de l'ancien Etalon, Zakaria Sanogo et du jeune Aboubacar Sidiki Camara, à 20 minutes de la fin, n'améliorent pas le jeu de RAHIMO qui n'arrive pas à marquer le petit but pour remporter la 2e coupe du Faso de son histoire. Il a fallu recourir à l'épreuve des tirs au but, celle des gardiens de but pour que l'Etoile brille. Après les 5 premiers tirs de chaque côté, le score était de 4 buts partout. C'est au dernier tir que le portier de l'EFO, Philippe La Paix Maré a démontré toute sa classe en bloquant le 6e tireur de RAHIMO, Lassina Traoré.

Tout le banc de l'EFO et les supporteurs exultent. C'est la consécration. Le trophée de la 37e édition de la coupe du Faso sera dans l'armoire à trophée déjà bien garnie de l'EFO. Pour ce sacre, les Stellistes décrochent le trophée, la médaille d'or et la somme de 10 millions FCFA, laissant la médaille d'argent et 7,5 millions à son challenger RAHIMO. Le CFFEB qui évolue en deuxième division se classe 3e et gagne la médaille de bronze et la somme de 5 millions.

C'est le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré qui a présidé cette 37e édition de la coupe du Faso. Il était accompagné du président de l'ALT, du président du CSC et de quelques membres du gouvernement. L'EFO sauve sa saison. Le chemin de la coupe CAF s'ouvre donc à elle. Pour le tour préliminaire, c'est le Hafia FC de Guinée qui se présente à elle. Les matchs débutent en mi-août.