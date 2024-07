Ile Maurice: VTT - Le 3 à la suite pour Alexandre Mayer, Aurélie Halbwachs-Lincoln logiquement

Annoncé grand favori, Alexandre Mayer n'a pas commis d'erreur hier lors des Championnats de Maurice de vélo tout terrain (VTT) marathon à Constance. Le sociétaire de St Piran Cycling s'est montré très à l'aise sur un circuit tracé dans les champs de cannes et les plantations d'ananas autour de l'ancienne usine sucrière de Constance et s'est offert un troisième sacre d'affilée.

En féminin, la palme est revenue, en toute logique, à Aurélie Halbwachs-Lincoln.

Trois tours d'un circuit de 22 kilomètres - mais il y avait quelques kilomètres de plus selon certains participants - étaient à parcourir. Après le premier tour, c'est un quatuor que l'on retrouvait aux avant-postes avec Alexandre Mayer menant la danse devant William Piat, Yannick Lincoln et le jeune Tristan Hardy qui évoluait hors-concours. Les autres participants étaient déjà nettement distancés.

Puis, à l'entame du troisième et dernier tour, le duo Mayer-Piat était au coude à coude. Quelques kilomètres plus loin, profitant d'une petite montée, le premier nommé placera une nouvelle accélération pour distancer son adversaire. Mayer creusera progressivement l'écart pour passer la ligne d'arrivée en solitaire. Son temps : 2h39:17. Piat arrivera deux minutes et 10 secondes plus tard pour s'offrir le titre chez les moins de 23 ans. Yannick Lincoln sera le troisième coureur à compléter le parcours en 2h43:58.

Alexandre Mayer est parvenu à s'isoler en tête de la course lors du dernier tour de circuit pour aller cueillir un troisième titre de suite.



«Je n'avais pas touché à mon VTT depuis le Colin Mayer Tour l'année dernière (octobre 2023). J'ai mal partout. Mais pendant la course, je me sentais bien. C'est un parcours assez usant. J'ai fait le maximum pour décrocher les autres. Il y a plusieurs petites bosses assez roulantes. Ce n'est pas très difficile. Il y avait beaucoup de vent et je me demandais si j'allais pouvoir lâcher William (Piat) et même Yannick (Lincoln). J'ai donc appuyé jusqu'à ce qu'ils craquent. William est celui qui a résisté le plus longtemps et je gardais un bon pas dans toutes les bosses jusqu'à ce qu'il craque. C'était un beau parcours. En ce moment, je cherche surtout à m'amuser parce que je suis en période de récupération. J'évite de prendre trop de risques en course», a confié Alexandre après coup.

«C'était un parcours plus long que prévu. Un vrai marathon. Il est assez roulant mais avec pas mal de parties montantes et descendantes. J'ai voulu faire le premier tour au rythme de course pour voir où j'en étais. Et puis, j'ai géré lors des deux autres tours en endurance rapide. Je ne voulais pas prendre de risque parce que je prends l'avion ce soir (hier) pour la France. J'ai plus temporisé. Tout s'est bien passé. Au moins, j'ai eu un titre de championne de Maurice cette année. Ça fait plaisir», a confié, pour sa part, Aurélie Halbwachs-Lincoln.

Résultats

Élite hommes (66 km)

Alexandre Mayer 2h39:17 ; Yannick Lincoln 2h43:58 ; Jean-Hugues Begue 3h33:30

Moins de 23 ans hommes (66 km)

William Piat 2h41:27 ; Julien Cornette 3h05:40 ; Wildaan Delawar 3h23:01

Élite dames (66 km)

Aurélie Halbwachs-Lincoln 3h05:49 ; Lucie Lagesse 3h22:09

Master hommes (44 km)

Fabrice Leclézio 1h58:19 ; Christophe Harel 2h02:04 ; Olivier Rouillard 2h04:55

Master dames (44 km)

Géraldine Harel 2h15:32 ; Stéphanie Domaingue 2h29:12

Non-licenciés (44 km)

Xavier Toulet 2h10:19 ; Mark Kirby 2h14:01 ; Yan de Robillard 2h19:24

Non-licenciées (44 km)