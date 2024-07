Ile Maurice: En l'absence de drogue et d'autres arrestations, Louis Franky Tom libéré

Après plusieurs tentatives devant les instances judiciaires pour réclamer sa remise en liberté et pour contester par voie de révision judiciaire le rejet de sa demande, Louis Franky Tom, un maçon habitant à Dagotière, a recouvré la liberté le 3 juillet contre deux cautions de Rs 250 000 chacune.

Cela, dans le sillage de son arrestation alors qu'il était soupçonné d'avoir facilité l'importation de Rs 7,5 millions de drogue de La Réunion. Ce père de quatre enfants, âgés de cinq, sept, 12 et 16 ans, avait déposé plusieurs demandes de mise en liberté sous caution. En 2022, ses demandes avaient été rejetées par la cour de district de Rivière-du-Rempart et par la Cour suprême. En 2023, sa demande avait été rejetée par la Bail and Remand Court.

L'enquêteur, le sergent Banneah, qui avait objecté à sa remise en liberté, est revenu sur l'arrestation de Louis Franky Tom, survenue en février 2022. «Des sept suspects, dont le demandeur, cinq ont déclaré que ce dernier leur avait donné des instructions de voler une embarcation de plaisance connue sous le nom de Ti Canon sur la jetée de Sunset Boulevard pour se rendre à La Réunion et pour se procurer une importante quantité de drogue en échange d'une rémunération. Mais en raison du mauvais temps, deux d'entre eux ont refusé de le faire», a expliqué le témoin en cour. Ainsi, trois personnes se sont rendues à La Réunion.

%

Il est également ressorti du témoignage de l'enquêteur que les cinq suspects qui ont incriminé le demandeur l'ont identifié de manière positive, l'un d'eux ayant déclaré qu'il avait conduit le demandeur à différents endroits à travers Maurice entre le 23 et le 24 janvier 2022, et que la police dispose d'images des caméras Safe City montrant Louis Franky Tom et ses complices. Il a révélé qu'un suspect a mentionné que le demandeur avait pris livraison de la drogue.

L'enquêteur a ensuite expliqué que le fiancé de la soeur du demandeur, un certain Mohabeersingh, avait été kidnappé par trois inconnus qui lui avaient dit que le demandeur leur devait 3 kg de cannabis d'une valeur de Rs 6 millions.

Après avoir écouté son témoignage, la magistrate Zeenat Cassamally de la Bail and Remand Court a d'abord noté que la police semblait s'appuyer sur les versions non assermentées des autres suspects, sur des images de vidéosurveillance montrant le demandeur et les suspects, ainsi que sur les preuves par voir-dire de Mohabeersing.

«L'enquêteur a reconnu qu'aucune drogue n'a été jusqu'à présent saisie, qu'il n'existe aucun rapport médico-légal sur le poids et la valeur de la drogue, que les trois inconnus qui se seraient rendus à La Réunion pour récupérer la drogue n'ont pas été arrêtés et que les trois inconnus qui auraient enlevé ledit Mohabeersing n'ont pas non plus été arrêtés. En tant que tel, la nature des preuves contre le demandeur ne peut pas être considérée comme étant manifestement solide au point d'avoir une incidence sur le risque de récidive», a-t-elle observé. Louis Franky Tom, s'est acquitté de deux cautions de Rs 250 000 chacune et a signé une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.