Burkina Faso: La vision d'un pays souverain

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la Nation, ce 11 juillet 2024, à travers un échange direct avec les Forces vives de la nation, dans un palais des Sports de Ouaga 2000 plein comme un oeuf. Le message du chef de l'Etat était attendu par les Burkinabè et le moins que l'on puisse dire, ils ont été servis dans un style auquel ils sont maintenant habitués. Dans un discours de haut vol et sans langue de bois le capitaine Traoré a donné un aperçu de ce que sera le Burkina, les cinq prochaines années : un immense chantier qui s'annonce. Un tel challenge nécessitera la mobilisation de tous les dignes fils et filles de la Nation qui savent que la patrie aura besoin de chacun de ses membres, de chacune de ses entités, afin de poser les jalons d'un Burkina où il fera bon vivre.

Le discours en lui-même, qu'il plaise ou déplaise, matérialise la nouvelle vision du pays. Tirant leçon des micmacs du passé, le président du Faso a opté de dire sans cligner l'oeil et en toute souveraineté ce qu'il estime bien pour sa population. Le pays veut avancer et va avancer avec tous ceux qui ont décidé de discuter sécurité, souveraineté et développement endogène.

Cette option commande, tout naturellement, que notre chère patrie crie haro sur le baudet, en toute lucidité. Le cri de coeur du président du Faso sur la stabilité du pays mérite de ce fait attention.

%

Le jeudi 11 juillet 2024 doit donc nous servir de boussole, de lanterne ou de phare pour les millions de Burkinabè qui savent désormais sur quel axe s'appuyer pour créer le bonheur d'un peuple qui a décidé de se prendre en charge, de diversifier ses partenaires dans le strict créneau d'une amitié qui profite à tous. Les Burkinabè savent aussi que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il faut serrer la ceinture, faire violence sur soi. Ce combat est celui du sacrifice, que toute une génération doit consentir si elle veut être demain considérée comme un modèle de patriotisme.

A regarder de près ce ne sera pas la mer à boire, puisqu'il n'y a pas longtemps, très peu de personnes pariaient sur les capacités réelles de nos Forces combattantes à faire face aux terroristes. Aujourd'hui, il y a bien une unanimité que les nôtres donnent du fil à retordre aux terroristes, allant jusque dans leur antre pour les déloger et revenir avec des trophées de guerre.

Cette même détermination appliquée à tous les défis, produira victoire et succès. Restons droit dans nos bottes dans le combat pour la souveraineté engagée, surtout que nous ne sommes plus seuls. Le peuple de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) est dans le même combat.