Congo-Brazzaville: Loisirs vacances - Des enfants à Pointe-Noire s'adonnent à la lecture en jouant

Le magazine bilingue « Mwana magazine » a organisé, le 13 juillet à l'Espace du trentenaire de Total Energies, à Pointe-Noire, le pique-nique de lecture dédié aux enfants.

Les séances de lecture, les jeux autour de la lecture, l'épellation des mots, le marathon de la lecture avec Nsakamots, quizz...ont été au programme des réjouissances juvéniles autour du livre et de la lecture.

Des animateurs et artistes ont encadré les différents ateliers qui ont réuni les enfants. La perspicacité, le brio, la capacité de rétention et le talent des enfants ont été mis à contribution lors de cet exercice passionnant.

Cela a été un moment riche d'échange et de partage et de saine confrontation, ont reconnu les enfants qui ont eu droit au défraiement tout au long de la journée.

Initiée par « Mwana magazine » que dirige Victoria Nziengué, cette activité est venue garnir les autres que déploie cette publication comme le concours de lecture « Motangui », les conférences-débats autour des sujets en lien avec enfants, les ateliers "Mwana" qui offrent une occasion unique d'améliorer leur niveau en lingala, en kituba, en français et en anglais.

Signalons que "Mwana" est une société de presse produisant le magazine éducatif, bimestriel, bilingue destiné aux enfants, et en particulier ceux liés à l'Afrique. Sa mission est de cultiver le goût de la lecture chez les enfants, favoriser leur développement intellectuel, améliorer leur niveau de langue, promouvoir la culture africaine, renforcer leur culture générale et leur fournir les outils nécessaires pour devenir des adultes accomplis et des citoyens modèles.

Pour les initiateurs du projet, la lecture permet aux enfants d'avoir un éventail de mots et d'expressions qu'ils ne rencontrent pas souvent dans leur langage quotidien, car un vocabulaire riche améliore non seulement leur capacité à comprendre et à se souvenir des informations, mais aussi leur capacité à exprimer leurs pensées de manière claire et précise.