Madagascar: FOFIFA - Diffusion de nombreux résultats de recherche

Divers événements sont organisés cette année pour marquer la célébration des 50 ans d'existence du centre national de recherche appliquée au développement rural, FOFIFA, dans tout Madagascar.

Au niveau de son antenne régionale de recherche dans le Nord Ouest de la Grande île, implantée dans le district de Mahajanga, région de Boeny, de nombreux résultats de recherche ont été diffusés au grand public. Parlant de la production végétale, entre autres, plusieurs variétés de semences améliorées à haut rendement qui sont non seulement adaptées à la sécheresse mais aussi résilientes aux maladies, ont été produites par le FOFIFA.

Cela concerne notamment les spéculations les plus pratiquées par les exploitants agricoles dans différentes régions de l'île pour ne citer que le riz pluvial, le riz irrigué, le maïs, le haricot et le sorgho. En outre, des techniques de fertilisation et d'embroussaillement ont été développées en valorisant les plantes fertilisantes comme la consoude et le flemingia. Ce qui contribue forcément à l'augmentation de la production agricole.

Techniques de transformation

Au niveau de la production animale, les recherches menées par le FOFIFA touchent notamment l'amélioration de la technique d'élevage de tilapia monosexuel et l'amélioration de l'aviculture villageoise ainsi que l'amélioration de l'alimentation animale permettant de booster la production laitière. La production des géniteurs pour les races améliorées n'est pas en reste.

Ce n'est pas tout ! Le centre national de recherche appliquée au développement rural aide également les exploitants agricoles à réduire leurs pertes post-récoltes en vulgarisant des techniques de transformation alimentaire. Un procédé de fabrication de farine de manioc de quantité a ainsi été proposé en vue de servir de matière première pour les industries agro-alimentaires telles que les biscuiteries et les boulangeries.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage s'engage à soutenir les chercheurs de FOFIFA en diffusant leurs résultats de recherche au profit de tous les acteurs œuvrant pour le développement rural.

Une centaine de chercheurs

Ce centre national se veut en tout être un partenaire actif de la recherche et du développement. Il travaille ainsi en étroite collaboration avec des acteurs économiques locaux, surtout les organisations paysannes. Ce qui permettra d'accélérer la diffusion et l'adoption sur le terrain de ses résultats de recherche. Le FOFIFA a également pour mission de promouvoir le transfert de technologie à travers des formations et des encadrements techniques.

Il est à noter que ce centre national compte actuellement une centaine de chercheurs tout en disposant de divers laboratoires d'analyses. Cela concerne entre autres, la pédologie, la protection des cultures, la technologie du bois, l'agro-alimentaire, l'analyse sensorielle et la biologie moléculaire.