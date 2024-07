Cameroun: Le litre de carburant peut coûter 200 FCFA au grand bonheur des consommateurs

opinion

Je réitère qu'en fonction de l'option économique choisie, le gouvernement camerounais peut soulager les citoyens et baisser le coût de la vie. Le carburant, entièrement importé et surtaxé, justifie en partie la cherté du coût de la vie. Le carburant est un facteur de production (énergie) qui conditionne le coût de la production, le coût du transport (des biens et des personnes) et le coût de la distribution. Si le prix de revient des produits est élevé au Cameroun et si l'on vend plus cher, c'est aussi à cause de ces coûts. Un gouvernement normal, qui est au service de ses citoyens, se serait déjà attaqué à ces coûts.

Ce qui m'interpelle ce matin, c'est la belle performance du groupe Dangote entré nouvellement dans ce secteur sous nos propres yeux. Un individu arrive à faire en 6 mois ce qu'un État comme le Cameroun n'arrive pas à faire depuis 43 ans!

Et ce n'est pas faute de moyens ! Dans le prix du litre du Carburant au Cameroun, le gouvernement collecte une taxe pour la raffinerie, soit environ 460 milliards par an. La moitié de cet argent suffit largement pour construire à la place de SONARA, une raffinerie flambant neuve. Mais où est la volonté politique ? On tourne en rond pour prolonger la souffrance des populations afin de pousser les citoyens à vivre de la pitance et donc, d'entrer dans des réseaux de clientélisme.

Voilà un seul individu, Dangote, qui fait ce que tout un État comme le Cameroun n'arrive pas à faire. En 6 mois seulement de fonctionnement, la raffinerie Dangote a chamboulé le marché du carburant en Afrique de l'Ouest, exportant déjà plus de 100000 barils par jour. Est-ce que le Cameroun peut en profiter alors? Non! La mafia consacre toujours le monopole au Cameroun malgré les prescriptions du Président de la République de libéraliser ce secteur.

Cher Monsieur Paul Biya, libérez le Cameroun !Si vous n'êtes plus en capacité de diriger, alors libérez le peuple!

Ce ne sont pas les solutions qui manquent ! C'est l'action politique qui fait défaut. Malheureusement.

Louis-Marie Kakdeu, MPA, PhD & HDR

Deuxième Vice-Président National SDF