Cameroun: Tribalisme d'Etat au pays - Une bombe à retardement

Le Cameroun, pays riche en diversité culturelle, est rongé par un mal profond : le tribalisme d'Etat. Cette pratique, orchestrée par le régime en place, sape les fondements de l'unité nationale et nourrit des tensions qui menacent la paix et la stabilité du pays.

Imaginez un pays où le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul groupe ethnique, les Béti, qui représentent moins de 15% de la population. Un pays où les hautes fonctions de l'Etat, de l'armée, des finances et de la diplomatie sont occupées majoritairement par des ressortissants de cette ethnie. Un pays où le président, au pouvoir depuis plus de 40 ans, distribue les privilèges à sa communauté, tandis que le reste du peuple vit dans la misère et le désespoir.

Un système inique et destructeur

Ce système inique et destructeur n'est pas sans conséquences. Il alimente le ressentiment et la frustration des autres groupes ethniques, qui se sentent exclus et marginalisés. Cette situation est d'autant plus grave dans un pays comme le Cameroun, qui compte plus de 270 ethnies.

La guerre dans les régions anglophones du pays tire en partie ses racines dans ce sentiment de marginalisation. Les anglophones, se sentant lésés par le gouvernement central dominé par les Béti, ont pris les armes pour réclamer leur autonomie.

%

L'hypocrisie du RDPC

Le tribalisme d'Etat est d'autant plus inacceptable qu'il est pratiqué par un parti politique, le RDPC, qui se targue de promouvoir l'unité nationale. Les partisans du RDPC, qui n'accepteraient jamais une telle domination ethnique si elle venait d'un autre parti, ferment les yeux sur les pratiques tribalistes de leur propre régime.

Cette hypocrisie est le symbole du malaise profond qui ronge la société camerounaise. Le tribalisme d'Etat est une bombe à retardement qui menace de faire exploser le pays.

Un appel à la raison

Il est temps que les Camerounais de tous bords se mobilisent pour dénoncer ce fléau et exiger le changement. Il est temps de mettre fin au tribalisme d'Etat et de bâtir une nation unie et solidaire, où tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.

L'avenir du Cameroun dépend de notre capacité à nous affranchir des divisions tribales et à construire une société juste et équitable pour tous.