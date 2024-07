Cameroun: L'émission télé podium, une époque romantique

En novembre 1986, la CRTV a donné naissance à une émission qui allait marquer les esprits : Télé Podium. Cette initiative, confiée à Elvis Kemayo, est née d'une situation plutôt singulière. En effet, Kemayo, de retour au Cameroun pour réclamer des dettes auprès du ministère de la Culture, s'est retrouvé à la barre de cette émission. Bien que n'étant ni journaliste ni animateur de formation, il avait déjà fait ses preuves dans le film « Dance my love ». Pourtant, c'est son talent naturel qui a surpassé de loin ceux qui pouvaient se targuer d'avoir fréquenté les meilleures écoles.

Télé Podium se voulait être plus qu'une simple émission de télévision ; elle aspirait à offrir aux Camerounais et à leurs voisins une soirée musicale saine, dévoilant non seulement la beauté artistique du Cameroun, mais aussi les richesses culturelles souvent méconnues par les Camerounais eux-mêmes. Elvis Kemayo, avec une élégance vestimentaire inégalée jusqu'à ce jour, s'est donné corps et âme pour assurer le succès de l'émission. En moins d'un an, Télé Podium était devenue l'émission la plus regardée et la plus prisée de tout le Cameroun.

Cette émission a suscité des vocations, et les artistes y étaient vénérés tant dans la vie publique que privée. C'était une vitrine pour notre patrimoine historique, nos paysages, et la vie de nos artistes. Télé Podium éveillait l'envie, l'évasion et la découverte chez les téléspectateurs. Initialement diffusée une fois par mois, l'émission est rapidement passée à une fréquence bimensuelle. Elle a accueilli des invités de marque tels que Les Têtes Brûlées, Jean Michel Kankan, Papy Doumbè, et bien d'autres. Parmi les talents émergents, on se souvient des débuts prometteurs de Toucouleur, du comédien Antonio, et des frères jumeaux Epee et Koum, qui ont pris leur envol grâce à Télé Podium.

Voir ces jeunes talents s'épanouir dès leurs débuts était une source d'inspiration et de fierté. Cependant, au Cameroun, l'excellence attire souvent la jalousie. Elvis Kemayo, malgré son succès, a été évincé. On a tenté de le remplacer, mais sans succès, l'essence même de l'émission s'est éteinte. Télé Podium n'a jamais retrouvé son instinct naturel. On ignore souvent que certaines personnes sont irremplaçables. Elvis Kemayo est de ceux-là. Son aura unique ne peut se transmettre. Comme dans le football, où des joueurs tels que Mbappé Leppé, Roger Milla ou Samuel Eto'o sont inégalables, Kemayo a laissé une empreinte indélébile. Aujourd'hui, des talents naissent chaque jour.

Les jeunes ont besoin de nouveaux paradigmes au-delà de l'école. Des émissions comme Télé Podium offraient des opportunités précieuses. À côté de Télé Podium, il y avait également Sport Parade, Jeunes Talents, et Tam-Tam Week-end, le vrai Tam-Tam Week-end. Le maître de cette émission - je veux parler d'Elvis Kemayo-, par sa beauté éclatante, incarnait le beau visage d'un Cameroun. Son élégance suscitait l'admiration d'un public en quête de mode. Il nous manque aujourd'hui des émissions culturelles qui mettent en lumière des auteurs et écrivains par exemple.

J'aurais proposé mon expertise pour partager mon expérience dans ce domaine gracieusement. Les émissions de cette époque, reconnues par nous, téléspectateurs d'hier, qu'il y avait un engagement et une éthique de nos journalistes et animateurs. On fit à notre époque de la télévision, un rendez-vous traditionnel, un moment de répit et de convivialité, où se côtoyaient toutes les générations dans une fraternité et une tolérance exemplaires.

On allait voir la télé chez nos voisins. C'est pourquoi on peut dire aussi que Télé Podium était un espace de rencontres et d'échanges entre voisin du quartier et des pays voisins ; il y avait des témoignages qui venaient de Malabo et de N'Djaména, avec le passage de talents comme Mayelé. Nous ne devons jamais effacer de notre mémoire collective l'énorme et précieuse contribution de Télé Podium qui fut un véritable pont vers de no