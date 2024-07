Sénégal: Production industrielle hors égrenage de coton - L'Ansd note une amélioration de 5,3% en mai 2024

En mai 2024, la production industrielle hors égrenage de coton s'améliore de 5,3% relativement à celle de la même période en 2023.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette évolution est imputable à la performance notée dans la production des industries environnementales (+7,7%), d'électricité, de gaz et d'eau (+6,9%), des industries manufacturières (+5,4%) et extractives (+4,1%), sur la période sous revue.

Sur les cinq premiers mois de 2024, la production industrielle augmente de 3,8%, par rapport à la période correspondante de 2023, en relation avec la hausse de celle des industries extractives (+12,1%), environnementales (+9,3%), de production d'électricité, de gaz et d'eau (+8,0%) et manufacturiers (+0,4%). S'agissant de l'activité d'égrenage de coton, elle est marquée par une absence de production en mai 2024, en liaison avec le cycle de production du coton.

L'Ansd renseigne que la production des industries environnementales s'accroit de 7,7% en mai 2024 comparativement au même mois de 2023. Cette évolution est liée à la bonne tenue de l'activité de collecte des eaux usées et boues (+136,0%) et de traitement et d'élimination des déchets (+7,6) sur la période sous revue. De même, sur les cinq premiers mois de 2024, la production des industries environnementales augmente de 9,3%, comparée à la même période en 2023.

En référence à la même période de l'année 2023, la production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 6,9% en mai 2024. Cette augmentation est imputable à la performance notée dans la production d'électricité et de gaz (+7,5%) et d'eau (+4,8%) sur la période sous revue. En cumul sur les cinq premiers mois de 2024, la production d'électricité, de gaz et d'eau se relève également (+8,0%), comparée à celle de la période correspondante de 2023.

En mai 2024, la production manufacturière progresse de 5,4%, relativement à celle de la même période de 2023. Cet accroissement est attribuable, principalement, à la hausse de l'activité de fabrication des produits agroalimentaires (+11,8%) et de matériaux minéraux (+7,5%) sur la période sous revue.

Toutefois, il est observé une contreperformance des activités de fabrication des produits textiles et articles d'habillement (-13,4%), métallurgiques et de fonderie (-9,7%) ainsi que du raffinage et de la cokéfaction (-6,7%) sur la période sous revue. Sur les cinq premiers mois de 2024, la production des industries manufacturières se relève de 0,4%, comparativement à son niveau de la période correspondante en 2023.