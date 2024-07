Congo-Kinshasa: L'ONG FFO a produit au moins 3 000 kg des charançons de palmier en 6 mois

L'ONG Farms for Orphans (FFO) a produit, entre janvier et juin derniers, au moins 3 000 kg de charançons communément appelés « Mpose » à Kinshasa.

Jonathan Mukendi, biologiste au sein de cette structure, a livré ces chiffres, lundi 15 juillet, à Radio Okapi : « Nous produisons entre 300 à 500 kg le mois de charançons et vous faites le calcul ça nous donne environ 3000 kg au premier semestre de l'année 2024 ».

Selon Françoise Lukadi, présidente de l'ONG FFO, son organisation produit suffisamment des charançons pour deux objectifs, à savoir : servir une partie aux orphelinats et commercialiser une autre partie. L'élevage de mpose se fait dans une ferme au sein de l'Université de Kinshasa (UNIKIN).

Des insectes comestibles, y compris les charançons, sont de plus en plus appréciés notamment à la suite de leurs protéines alternatives à la viande. Ils apportent vitamines, fibres et minéraux chez l'homme. Francoise Lukadi a également expliqué comment se fait la reproduction des mpose :

« On a amené le palmier au laboratoire pour savoir de quoi il est constitué. Maintenant on a essayé une approche des déchets de céréales et d'autres débris de végétaux qu'on mélange pour rapprocher la composition du palmier [...] Farms for orphans effectuait des visites dans différents orphelinat. Elle n'apportait que des aliments, vêtements aux personnes démunies, mais les besoins allaient au-delà. Il fallait trouver une méthode durable pour résoudre ce problème ».

Pour sa part, Madame Jeannette de l'orphelinat « Lisanga ya Kristu », l'une des organisations bénéficiaires des « Mpose », a exprimé sa satisfaction.