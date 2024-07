Ghana: 'Pèlerins de l'espoir' - Campagne des religieux et religieuses pour la protection de l'environnement

Accra — Des centaines de personnes consacrées ont parcouru les rues des principales villes du Ghana telles que Accra, Kumasi, Cape Coast, Takoradi, Sunyani, Damongo, Wa, Koforidua, Donkokrom, Bolgatanga, Konongo, Ho, lors d'une procession à la lumière des bougies, portant des pancartes vantant l'importance de la sauvegarde de la terre et de la protection de l'environnement.

Le Père Paul Saa-Dade Ennin, Supérieur provincial de la Société pour les Missions au Ghana, raconte à l'Agence Fides l'une des initiatives entreprises au niveau national en vue de la célébration du Jubilé 2025 par la Conférence des Supérieurs Majeurs des Religieux au Ghana (CMSR-GH), dont il est le Président.

"Ces dernières années, le Ghana a vu son environnement se détruire à un taux alarmant en raison de l'exploitation minière illégale, de l'abattage aveugle des arbres, de la pollution des cours d'eau par le plastique et de l'élimination inappropriée des déchets", explique le missionnaire. Toutes ces activités ont entraîné la pollution des sources d'eau par des métaux lourds, l'appauvrissement des forêts et la destruction des terres agricoles".

"En tant que personnes consacrées au Ghana, cet événement fait partie d'une série d'activités entreprises dans tout le pays pour souligner la nécessité d'engager toutes les parties prenantes dans notre avenir et celui de nos enfants dans une croisade pour restaurer l'environnement si gravement endommagé, nos sources d'eau polluées et nos forêts détruites", souligne le président de la CMSR-GH.

%

"En prenant le passage du psaume 'Envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre' comme thème choisi pour l'événement (Psaume 104:30), nous voulons faire entendre nos voix aussi fort que possible, pour faire comprendre que la voie suicidaire de l'exploitation minière aveugle et l'indifférence totale à l'égard de la pollution de l'environnement ne nous mènent qu'à une catastrophe collective", insiste le missionnaire.

Le Ghana est confronté à une menace existentielle grave pour son environnement et ses forêts, jamais vue auparavant, en raison d'activités minières illégales et irresponsables dans ses forêts et ses cours d'eau.

"Nous exhortons tous les individus et groupes partageant les mêmes idées, tous les catholiques fidèles, les confréries chrétiennes et musulmanes, les organisations de la société civile, les institutions, les dirigeants locaux et les hommes politiques, les médias et tous les Ghanéens concernés à se joindre à nous dans ce pèlerinage de l'espoir pour le renouveau de notre pays".

La campagne, qui s'inscrit dans le droit fil de l'encyclique Laudato Sì du Pape François sur la protection de notre maison commune et du chemin synodal vers l'année jubilaire 2025 sous le thème "Pèlerins de l'espérance", a également été rejointe par les différents évêques des diocèses, de nombreux prêtres et fidèles laïcs, ainsi que d'autres personnes intéressées par l'environnement.