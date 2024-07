Congo-Brazzaville: Académie Alima - Lancement effectif des travaux

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondélé, a lancé, le 11 juillet, les travaux de réhabilitation et de modernisation du Complexe sportif d'Oyo devant accueillir, dès le mois de septembre, la première cohorte de quarante jeunes footballeurs âgés de 11 à 13 ans ayant intégré l'Académie Alima.

La société MBTP réalise les travaux pour mettre en musique le contrat de concession relatif à la gestion de l'académie signé entre le gouvernement et la société Playse Congo de Blaise Matuidi. Les travaux consistent à offrir un environnement adapté devant permettre aux jeunes de s'épanouir, d'être encadrés par des entraîneurs et des éducateurs qualifiés. Les centres de formation contribuent, en effet, à la croissance des joueurs sur le plan sportif et personnel.

D'une superficie de 400m x 200 m2, le site dans lequel est construit le gymnase d'Oyo sera transformé en structure d'accueil. Quatre terrains de football y seront construits, notamment deux grands d'entraînement, un de 8 contre 8 et un autre de mini football sans oublier un terrain de tennis et de basketball. L'infirmerie, le réfectoire, les dortoirs et les bureaux sont aussi pris en ligne de compte. La rénovation des tribunes est un défi car un bâtiment de R+1 sortira des terres pour accueillir 80 élèves à interner. C'est l'occasion offerte aux jeunes footballeurs d'améliorer leurs compétences techniques, tactiques et physiques.

« L'Académie Alima est un centre de formation chargé de développer les activités de formation des jeunes footballeurs et le suivi scolaire dans un programme rigoureux de haut niveau afin de favoriser leurs éventuelles intégrations dans des clubs sportifs professionnels », a déclaré Saturnin Séraphin Hervé Icka, conseiller administratif et juridique du ministre des Sports.

En intégrant un centre de formation, les jeunes augmentent ainsi leurs chances d'être repérés par des recruteurs ou agents professionnels. « Nous formulons le souhait de voir l'Academie Alima former des jeunes pétris de talents, à la dimension de Blaise Matuidi, qui viendront redorer le blason du football congolais », a-t-il ajouté.

De son côté, Blaise Matuidi a remercie les autorités congolaises pour leur soutien sans faille. La réalisation de ce projet épouse la vision du gouvernement à faire de la formation de la jeunesse un vecteur à la fois de réussite professionnelle mais également d'intégration socioprofessionnelle et éducative.

Former ses propres joueurs représente un investissement à long terme. Le Congo avait récolté de bons fruits de cette expérience lorsqu'avait été créé le Centre national de formation de football de Brazzaville. Les joueurs formés dans ce centre ont gagné la Coupe d'Afrique des nations en 2007. Le Congo a aussi participé à deux phases finales de la Coupe du monde en 2007 avec les moins de 20 ans et en 2011 avec les moins de 17 ans.

La formation de ces jeunes est sans nul doute l'une des pistes à exploiter pour permettre au football congolais de redorer son blason. Il faut donc élargir la vision en pensant créer d'autres centres.