Afrique: Fédération des anciens enfants de troupe du continent - Rémy Ayayos Ikounga désigné président

L'ancien enfant de troupe (AET) du Congo, Rémy Ayayos Ikounga, a été désigné par consensus président de la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique (FAET), lors du 2e congrès des associations et amicales des anciens enfants de troupe d'Afrique (AET) tenu à Brazzaville, à l'occasion de la célébration de la 15e Journée nationale de l'AET du Congo.

Au-delà de ses fonctions de président de l'association des AET du Congo, Rémy Ayayos Ikounga va présider pour un mandat de deux ans aux destinées de la FAET à l'échelle continentale.

Dans son mot de circonstance, il s'est engagé à mener cette responsabilité avec le zèle attentionné d'un fidèle serviteur et la conscience éclairée d'un gardien averti. « Cette gratitude que partage également toute mon équipe, nous vous la réclamons également pour votre soutien dans cette marche dont les premiers pas ont été posés aujourd'hui. En nous confiant ainsi la conduite de la FAET, c'est toute la communauté des AET du Congo qui s'honore de votre choix et vous remercie très chaleureusement », a déclaré en substance Rémy Ayayos Ikounga.

Il a souligné que face aux enjeux importants et grâce à la grande détermination des participants, les résultats atteints semblent être le gage certain d'un bel avenir pour la jeune Fédération. Les objectifs assignés, a-t-il poursuivi, ont été globalement réalisés. Grâce à la compréhension de tout un chacun, à la mesure et à la perspicacité des uns et des autres, il a assuré que nombre de contradictions ont été surmontées pour aboutir à un résultat consensuel et unanimement satisfaisant. Aussi, il a indiqué que la FAET vient aujourd'hui de franchir une nouvelle étape de sa vie. Avec l'adoption de ses statuts et du règlement intérieur ainsi que la mise en place de ses instances dirigeantes, elle peut désormais s'atteler à l'accomplissement de ses objectifs....

%

Dans la réalisation de ses missions, l'AET Rémy Ayayos Ikounga sera appuyé par l'ensemble du bureau constitué des AET de différents pays. La Côte d'Ivoire occupe la première vice-présidence, le Gabon deuxième vice-présidence et le Burkina Faso troisième vice-présidence. Le secrétariat général est occupé par le Sénégal et le secrétariat général adjoint par le Tchad. Le Sénégal occupe aussi la trésorerie générale et la Centrafrique son adjoint. Le secrétariat à la communication revient au Bénin. Quant au secrétariat aux affaires juridiques, il sera assuré par le Mali. Le congrès a recommandé que le Niger assure la présidence de la prochaine assemblée générale.

En marge du congrès, une marche sportive et de cohésion africaine a été organisée le 14 juillet au départ de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, suivie des matches de basketball et de volleyball opposant les jeunes générations aux plus anciens. Un match de football a opposé le Club de l'AET au club Tsékélé, le tout assorti d'un apéritif au réfectoire du grand collège de l'école. Une visite dans l'après-midi de la permanence de l'Association des AET du Congo a sanctionné la fin de ces activités.