Afrique: Karaté - Le Congo termine troisième aux championnats d'Afrique zone centre

Au terme des 14es championnats d'Afrique région centre de karaté qui se sont déroulés du 13 au 14 juillet à Yaoundé, au Cameroun, le Congo a occupé la troisième place malgré les énormes difficultés connues dans la phase de préparation.

Les athlètes de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama) qui ont représenté le Congo aux championnats d'Afrique, zone centre, ont pu décrocher la troisième place au classement général. Ils ont glané trois médailles en or, quatre en argent et cinq autres en bronze.

La délégation de la Fécoka-Ama a connu un véritable parcours de combattant avant et pendant cette compétition qui a réuni les pays de la sous-région au Cameroun. En commençant par les mauvaises conditions de préparation jusqu'aux conditions de participation, en passant par les problèmes logistiques et le manque de billets, les difficultés étaient énormes.

Dans certains milieux sportifs, les acteurs manifestaient déjà leur doute car, selon eux, tout était fait pour que l'équipe échoue. D'ailleurs, plusieurs cadres plaidaient pour la non-participation du Congo dans la mesure où la sélection était totalement abandonnée. « Imaginez-vous que certains athlètes ont payé leurs billets eux-mêmes. En plus, ils ont fait la route avec toutes les tracasseries que nous connaissons. Même les survêtements qu'ils ont portés sont ceux des Jeux africains. La gestion sportive au Congo frôle le ridicule », a indiqué un sportif dans un groupe whatsApp.

Mais face aux difficultés, les porte-étendards du Congo n'ont pas cédé et ont gardé le moral haut. Ils ont, au contraire, transformé ces peines en une stratégie gagnante avec seulement huit athlètes dont cinq garçons et trois filles. En combat individuel, Abraham Bikoka, Jess Bissila et Nadvie Tchapi Ly-Makosso ont terminé sur la première marche du podium (médaille d'or).

Junior Ngouonimba s'est contenté de deux médailles d'argent après avoir perdu deux finales successives. Ken Diabakarissa a, lui aussi, perdu la finale et remporté la médaille d'argent. William Kamba a également remporté la médaille d'argent.

En équipe kata junior hommes, les Congolais Aston Fila Kane, Abigaïl Mbemba, William Kamba et Tchapi Ly Makosso ont remporté la médaille de bronze.

Au finish, le pays hôte, le Cameroun, a occupé la première place suivie de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Gabon, du Burundi, de la Guinée équatoriale et du Tchad.