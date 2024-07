Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Clôture de l'atelier de cadrage méthodologique

L'atelier de cadrage méthodologique et de mise à niveau des cadres du ministère de l'Aménagement du territoire, en prélude aux missions de vulgarisation du nouveau cadre et structures organiques du secrétariat général à l'Aménagement du territoire dans les provinces, a été clos par son secrétaire général, Dieudonné Menzu, sur une note de satisfaction.

Organisé dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire grâce au financement de Cafi par le biais du Fonds national Redd et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement et le Fonds national d'aménagement du territoire, l'atelier de cadrage méthodologique avait pour objectif principal de mettre tous les participants au même niveau de compréhension des enjeux et des activités à mener dans le cadre de ces missions de vulgarisation. Spécifiquement, il était question d'expliquer aux participants les objectifs et les résultats attendus de la mission ; de leur apprendre l'éthique et la déontologique à adopter pendant la mission; de les sensibiliser aux activités à mener et la répartition des tâches.

Les participants à l'atelier se sont aussi imprégnés des rôles et attributions de différentes structures des administrations centrale et provinciale. Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire s'est dit satisfait au regard des résultats atteints. "Permettez-moi de vous avouer que grande est ma satisfaction de vous voir imprégnés dans la même logique de la vision du président de la République, chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, en vous donnant corps et âme pour maîtriser les matières mises à votre portée dans l'optique de les transmettre aux nôtres qui n'ont pas eu cette opportunité d'assister à ces enseignements", a déclaré Dieudonné Menzu.

"Cette mission ultime que vous avez acceptée d'être de bons disciples de l'Aménagement du territoire est pour moi une preuve éloquente qui montre votre engagement de booster cette jeune administration, qui sans doute, dans les jours à venir, sera au même diapason que d'autres ministères", a-t-il renchéri.

Durant trois jours, les participants se sont imprégnés des missions de onze directions du Secrétariat général l'Aménagement du territoire. Chaque directeur a établi le lien entre les attributions de sa direction et celles des divisions provinciales pour un meilleur renforcement de leurs capacités. Après chaque exposé, un débat enrichissant s'en était suivi.