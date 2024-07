Sénégal: Kaolack - Serigne Mboup envisage de réorganiser les secteurs de la culture et du sport

Kaolack — Le maire de la commune de Kaolack (centre), Serigne Mboup, dans le cadre de l'initiative "Kaolack ville culturelle et sportive", a rencontré récemment les acteurs sportifs et culturels de sa commune dans l'objectif de réorganiser ces deux secteurs, a appris l'APS.

"Dans le cadre de l'initiative Kaolack ville culturelle et sportive, j'ai discuté avec la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et les acteurs locaux des secteurs de la culture et du sport", a-t-il informé.

Il a relevé que la capitale du Saloum est "orpheline des investissements de l'Etat du Sénégal". Or, a souligné Serigne Mboup, Kaolack est une "ville centrale" qui regorge d'énormes potentialités dans les domaines sportifs, culturels et artistiques. "Donc, il suffit tout simplement de motiver les acteurs concernés, pour redorer les blasons de ces secteurs", a-t-il soutenu.

Serigne Mboup a rappelé qu'à son arrivée à la tête de la mairie de Kaolack, les secteurs de la culture et du sport devaient se partager "une subvention de 23 millions de francs CFA".

"Nous l'avons portée à 37 millions de francs CFA. Et normalement, cette année, si tout se passe bien, elle sera portée à 69 millions de francs CFA", a-t-il promis.

L'édile de Kaolack a souligné que son ambition "est de passer d'une subvention à un fonds d'appui permettant de réaliser des infrastructures, de mettre en place des projets et de financer des activités de développement sportif et culturel".

Le président de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Kaolack, Insa Diouf, a salué l'initiative du maire de Kaolack de rencontrer les acteurs culturels et sportifs dans le but de trouver des solutions aux problèmes de ces secteurs.

Il a magnifié " la hausse de toutes les subventions depuis l'arrivée de la nouvelle équipe du conseil municipal de Kaolack".

"Cette année, les ASC [associations sportives et culturelles] n'ont pas encore reçu leurs subventions, mais avec cette rencontre qui nous a permis de débattre de toutes les questions, le maire s'est engagé à régulariser la situation et reprendre les travaux du stade municipal et ceux des quartiers", s'est réjoui M. Diouf.

Le musicien Bassirou Bèye, coordonnateur de la Fédération des acteurs culturels de Kaolack (FACK), a magnifié à son tour cette "rencontre fructueuse" qui a permis de soulever tous les problèmes auxquels le secteur de la culture était confronté.

"Nous croyons aux promesses du maire de restructurer la subvention allouée à notre secteur et à la mise en place d'infrastructures culturelles à Kaolack pour faire revivre la culture", a-t-il ajouté.